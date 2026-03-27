Cuộc chiến giành 'cái chết êm dịu' của cô gái 25 tuổi

Noelia Castillo, cô gái bị liệt sau những biến cố cuộc đời, chính thức được thực hiện nguyện vọng an tử tại Tây Ban Nha, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài với cha ruột.

Hôm 26/3, các y bác sĩ tại bệnh viện Sant Pere de Ribes, vùng Catalonia tiến hành thủ tục trợ tử cho Castillo. Cô gái trẻ từ biệt người thân và yêu cầu ở một mình trong những giây phút cuối cùng, theo CNN.

"Tôi chỉ muốn được ra đi trong bình yên và chấm dứt mọi sự đau khổ, chỉ vậy thôi", Castillo chia sẻ vài ngày trước khi qua đời trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Antena 3 của Tây Ban Nha. Câu chuyện của cô thổi bùng lên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Tây Ban Nha giữa nhóm ủng hộ quyền tự quyết và nhóm khuyên cô từ bỏ ý định.

Trong cuộc phỏng vấn, Castillo giải thích quyết định của cô bắt nguồn từ sự bất ổn của gia đình sau khi cha mẹ ly hôn năm cô 13 tuổi. Cô từng phải sống trong trung tâm bảo trợ và được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn Ám ảnh Cưỡng chế (OCD) cùng Rối loạn Nhân cách Ranh giới (BPD). Castillo cũng ba lần bị xâm hại tình dục, trong đó một vụ việc được cho là do bạn trai cũ gây ra, một lần tại hộp đêm nơi cô bị hai người đàn ông cưỡng hiếp. Người phụ nữ cho biết chưa từng tố giác bất kỳ vụ việc nào. Vài ngày sau biến cố thứ hai vào tháng 10/2022, Castillo đã nỗ lực tự sát song sống sót và bị liệt hai chi dưới, phải gắn cuộc đời với xe lăn. Đây chính là bước ngoặt dẫn cô đến quyết định xem xét an tử.

"Việc ngủ với tôi vô cùng khó khăn, chưa kể những cơn đau hành hạ ở lưng và chân", Castillo kể. Nhưng sự khổ sở không chỉ dừng lại ở thể xác. Cô cho biết trước khi nộp đơn xin an tử, "thế giới của tôi chỉ một màu tăm tối... Tôi không có mục tiêu, không có định hướng, không có gì cả".

Noelia Castillo bị liệt hai chi dưới sau một nỗ lực tự sát vào năm 2022. Ảnh: Astresmedia Television

Tại Tây Ban Nha, trợ tử (assisted suicide) được hợp pháp hóa từ tháng 6/2021. Với Castillo, việc nộp đơn chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy rắc rối, chủ yếu do sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Yêu cầu của cô từng được Ủy ban Đảm bảo và Đánh giá Catalonia phê duyệt vào ngày 18/7/2024. Cơ quan này kết luận cô đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý vì đang ở trong "tình trạng lâm sàng không thể phục hồi", dẫn đến sự "phụ thuộc nghiêm trọng, đau đớn và chịu đựng kéo dài, dẫn tới mất khả năng hành vi". Tất cả yếu tố này đã tước đi khả năng sống tự chủ và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thường nhật của cô.

Tuy nhiên, vào tháng 8 cùng năm đó, cha của cô, dưới sự tư vấn của nhóm tôn giáo cực hữu Luật sư Công giáo (Abogados Cristianos), bắt đầu cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn chặn quy trình này, cho rằng cô không đủ năng lực để đưa ra quyết định hệ trọng như vậy. "Ông ấy chưa bao giờ tôn trọng quyết định của tôi và sẽ không bao giờ làm thế", Castillo nói về cha mình.

Kể từ đó, một tiến trình pháp lý kéo dài đã trì hoãn việc trợ tử của Noelia suốt 20 tháng, đi qua 5 cấp xét xử. Tất cả cơ quan tư pháp đều không phản đối quyết định của cô gái trẻ. Họ khẳng định cô hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn và có đủ năng lực hành vi để chọn cái chết.

"Tôi hiểu tâm thế của một người cha, rằng ông ấy không muốn mất con", Castillo nói trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, cô cảm thấy bối rối vì mối quan hệ giữa hai người không khăng khít. "Ông ấy bỏ mặc tôi. Vậy tại sao ông ấy lại muốn tôi sống? Để giam tôi lại trong bệnh viện sao?"

Cuộc chiến mà Castillo theo đuổi đến cùng cuối cùng đã giúp cô đạt được ý nguyện. "Cuối cùng tôi đã làm được và giờ đây có lẽ tôi đã có thể nghỉ ngơi", cô nói với phóng viên của Antena 3. "Tôi không thể chịu đựng gia đình này thêm nữa, không thể chịu đựng cơn đau thêm nữa, không thể chịu đựng những gì đang giày vò trong tâm trí".

Bình Minh (Theo CNN, BBC)