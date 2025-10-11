Cuộc chiến giá trong Tuần lễ Vàng tại Trung Quốc

Làn sóng giảm giá đang lan sang ngành du lịch Trung Quốc, làm trầm trọng thêm lo ngại về áp lực giảm phát trong nền kinh tế.

Kỳ nghỉ Quốc khánh tại Trung Quốc năm nay kéo dài từ ngày 1 đến 8/10. Dịp này thường được gọi là Tuần lễ Vàng, do chi tiêu của người dân tăng mạnh, giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng nội địa.

Theo số liệu công bố ngày 9/10, tổng khách du lịch nội địa đạt 888 triệu lượt, tạo ra doanh thu hơn 809 tỷ nhân dân tệ (khoảng 113,6 tỷ USD). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, hai số liệu này chỉ tăng lần lượt 1,8% và 7,6%, theo tính toán của CNBC. Mức này thấp hơn nhiều so với kỳ nghỉ đầu tháng 5.

Thực tế, số liệu của Goldman Sachs cho thấy chi tiêu trung bình của mỗi du khách trong Tuần lễ Vàng giảm khoảng 3% so với năm 2019.

"Tuần lễ Vàng năm nay rất yếu", Mix Shi - nhà sáng lập chuỗi PoshPacker Hostels Chengdu Group nhận xét. Dù cả 3 nhà nghỉ của anh tại Thành Đô đều kín phòng, Shi cho biết phải hạ giá thuê tới 60% vì các khách sạn xung quanh đều điều chỉnh mạnh.

"Quá nhiều tiền đổ vào ngành khách sạn. Cạnh tranh khốc liệt đến mức nhiều nơi rất đẹp mà giá rẻ bất ngờ. Việc này có lợi cho du khách vì họ có nhiều lựa chọn, nhưng là cú sốc với các chủ nhà nghỉ", Shi nói.

Du khách đổ về Bến Thượng Hải trong một kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu của HostelWorld, lượng khách trong và ngoài nước đến các khách sạn, nhà nghỉ ở Thành Đô tăng gấp đôi so với "Tuần lễ Vàng" năm ngoái, chỉ sau Thượng Hải. Dù vậy, giá thuê trung bình mỗi giường tại cả hai thành phố đều giảm hơn 20%, xuống 165,7 nhân dân tệ (23,27 USD) ở Thượng Hải và Thành Đô là 81 nhân dân tệ.

Vài năm gần đây, Bắc Kinh khuyến khích doanh nghiệp tăng số ngày nghỉ có lương và kéo dài kỳ nghỉ lễ để thúc đẩy tiêu dùng. Nền kinh tế thứ hai thế giới đang đối mặt với áp lực giảm phát do nhu cầu nội địa yếu và dư cung trong ngành công nghiệp. Giảm phát là hiện tượng giá hàng hóa và dịch vụ liên tục đi xuống trong thời gian dài, thường đi kèm với suy giảm nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Năm nay, Tuần lễ Vàng thậm chí dài hơn bình thường do trùng với Trung thu. "Trung thu vốn là dịp để đoàn tụ gia đình. Thế nên về mặt doanh thu, kỳ nghỉ Quốc Khánh thực sự đã kết thúc từ ngày 6/10. Sau đó, tôi phải giảm giá 60% vì nhu cầu sụt mạnh", AJ Wang - chủ khách sạn X Hotel và Observatory Hill House ở Thanh Đảo cho biết.

"Mọi người đều làm việc chăm chỉ, chi tiêu nhiều hơn, nhưng biên lợi nhuận thì vẫn thấp", Sasa Yau - chủ một nhà nghỉ kiêm nhà hàng ở Quảng Châu phàn nàn. Doanh thu nhà hàng tăng từ mức trung bình 3.000 nhân dân tệ một ngày lên 10.000 nhân dân tệ trong kỳ nghỉ, nhưng trung bình mỗi khách chỉ chi 30 tệ.

Trung Quốc có mạng lưới tàu cao tốc và sân bay rộng khắp. Trong đó, nhiều chuyến bay có giá vé rẻ hơn tàu. Việc này khiến du lịch tự phát trở nên dễ dàng. Chênh lệch giá và đặt vé khó khăn vào đầu hoặc cuối kỳ nghỉ khiến nhiều người chọn đi lệch ngày để tiết kiệm.

Theo Trip.com, nhiều du khách chọn khởi hành sớm hoặc muộn hơn để tiết giảm chi phí. Giá khách sạn cuối tháng 9 thấp hơn khoảng 20%, còn vé máy bay giữa kỳ nghỉ rẻ 30% so với đầu đợt.

"Tuần lễ Vàng tạo nên làn sóng năng lượng khắp Trung Quốc: lượng khách kỷ lục, kinh doanh sôi động và xu hướng chi tiêu mới. Tất cả đã củng cố nhu cầu nội địa", Bruce Pang - Phó giáo sư tại Trường Kinh doanh CUHK nhận xét. Tuy nhiên, ông cho rằng phải một thời gian nữa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới tăng trở lại, do giá thực phẩm và năng lượng thấp.

Tháng 8, CPI Trung Quốc giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với các sản phẩm trong nhóm du lịch, giá cả 8 tháng đầu năm hạ 0,3% so với 2024.

Số liệu lạm phát tháng 9 và doanh số bán lẻ của nước này dự kiến công bố lần lượt vào ngày 15/10 và 20/10. Theo số liệu công bố tháng 8, doanh số bán lẻ chỉ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo của giới phân tích.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)