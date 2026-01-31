Cuộc chiến chỗ ngồi chốn công sở Mỹ

Jason Munger, 47 tuổi, ngày nào cũng phải đến văn phòng sớm 30 phút để "săn" chỗ ngồi vì cả 25 người phải chia nhau 10 chiếc bàn.

Nhưng có được chỗ ngồi chưa hết lo. Jason luôn thấp thỏm không biết mình có lỡ ngồi vào vị trí vốn được ngầm hiểu là của người khác. "Liệu tôi có phải đứng dậy khi họ đến? Có nên mang hết đồ đạc đi mỗi lần họp hay không?", anh nói. Áp lực còn đến từ thứ bậc, khi một nhân viên cấp dưới không biết có nên nhường chỗ cho sếp hay không nếu họ đến muộn.

Sau đại dịch Covid-19, mô hình "bàn làm việc linh hoạt" (hot desking) - nhân viên không có chỗ ngồi cố định - đang trở thành xu hướng phổ biến ở nhiều nước.

Theo tập đoàn thiết kế Gensler (Mỹ), tỷ lệ văn phòng áp dụng mô hình này tại Mỹ đã tăng gấp đôi, từ 10% lên 20% trong giai đoạn 2020-2025. Khảo sát toàn cầu của Leesman (Anh) cũng chỉ ra hơn 60% nhân viên văn phòng hiện không còn sở hữu bàn riêng.

Ảnh minh họa: Metro

Sự thay đổi này vô tình châm ngòi cho những cuộc chiến ngầm giống như Jason đang trải qua. Polly Frier, 29 tuổi (Anh), thừa nhận cô thường xuyên dùng "ánh mắt hình viên đạn" để bảo vệ góc bàn yêu thích. Dần dần, vị trí đó trở thành "bàn của Polly", một lãnh địa bất khả xâm phạm đến mức đồng nghiệp vẫn nhắc tới ngay cả khi cô đã nghỉ việc.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ sự bức xúc khi những chiếc bàn chung bị đồng nghiệp đánh dấu chủ quyền bằng cách để lại đồ đạc cá nhân qua đêm, dù họ đến muộn hơn người khác.

Hannah Salton, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Anh, lý giải: "Dù là không gian chung, nhưng nếu ngồi một chỗ quá 90% thời gian, con người sẽ nảy sinh tâm lý sở hữu". Khi quy ước ngầm này bị phá vỡ, cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ sẽ xuất hiện, gây căng thẳng nội bộ.

Mâu thuẫn càng gay gắt hơn khi một số công ty vẫn duy trì phòng riêng cho lãnh đạo, trong khi nhân viên phải gánh chịu sự bất tiện của sự "linh hoạt".

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây là xu hướng khó đảo ngược. Để giải quyết bài toán này, vấn đề nằm ở cách quản lý. Brendon Bentley, quản lý một doanh nghiệp tại Auckland (New Zealand), đã áp dụng thành công mô hình này cho 45 nhân viên với 35 bàn làm việc.

Công ty của Bentley trang bị tủ khóa cá nhân để nhân viên cất đồ cuối ngày, xóa bỏ thói quen "đánh dấu" chỗ ngồi. Ông chia không gian thành hai khu vực: nơi làm việc chung và khu vực yên tĩnh cho những người cần tập trung. "Vào những ngày đông nhất, văn phòng cũng chỉ kín 75%, nên chưa bao giờ xảy ra tình trạng thiếu chỗ," Bentley cho biết.

William Stokes, Giám đốc điều hành chuỗi không gian làm việc Co-space, nhấn mạnh tư duy linh hoạt là bắt buộc. "Không có chiếc bàn nào thực sự thuộc về cá nhân. Mọi người thường chọn chỗ có ánh sáng tốt hoặc wifi mạnh, nhưng cần hiểu đó là tài nguyên chia sẻ", ông nói.

Dù vậy, tại Mỹ, nơi tỷ lệ trở lại văn phòng còn thấp, làn sóng phản đối hot desking vẫn âm ỉ. Theo Bloomberg, một số doanh nghiệp thậm chí đang quay lại quảng bá việc "có bàn làm việc riêng" như một phúc lợi đặc biệt để thu hút nhân tài.

Nhật Minh (Theo Metro, CNBC)