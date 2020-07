Cuộc chiến cân não trên đường dây điện sống của thợ hotline

Do đặc tính nguy hiểm của công việc khi tiếp xúc với đường dây đang dẫn điện, đội sửa chữa điện nóng bắt buộc phải có giám sát an toàn. Anh Trần Nghị, chỉ huy trực tiếp đồng thời kiêm nhiệm chỉ huy cả giám sát an toàn nói vui, đứng ở vị trí giám sát cũng nếm cái nóng không khác gì những đồng đội làm việc trên cao.

Nếu như thợ trên không tập trung một thì người chỉ huy, giám sát an toàn dưới đất tập trung 10. Họ hầu như luôn trong tư thế ngửa cao đầu, quan sát nhất cử nhất động các diễn biến trên đường dây, tính toán, ra mệnh lệnh, cảnh báo khi cần thiết. Chính vì lúc nào cũng ngửa cổ lên trên, các giám sát, chỉ huy dễ có nguy cơ cao bị vôi hóa đốt sống cổ.