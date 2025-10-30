Cuộc chạy lũ bằng thuyền và xe tải của khách Tây ở Huế

TP HuếBị kẹt trong khách sạn ở Huế khi nước lũ dâng cao 1,4 m, mất điện và Internet, cặp du khách Bỉ trải qua những giờ phút hoảng loạn trước khi được thuyền và xe quân đội đưa đến nơi an toàn.

Khi đáp máy bay xuống Hà Nội hôm 28/10, Nena Geers, du khách Bỉ cùng bạn trai Jonathan mới ''hoàn hồn''. Họ phải ''chạy đua'' để thoát khỏi dòng nước lũ bủa vây Huế. Đã có lúc, Nena thực sự lo ngại cho sự an toàn của mình khi nhìn nước lũ dâng cao không ngừng.

"Thật may khi chúng tôi đã vượt qua", cô nói.

Kế hoạch ban đầu của Nena là khám phá Bắc - Trung - Nam nhưng cảnh báo bão Fengshen khiến họ đổi lịch bay thẳng từ Hà Nội vào Phú Quốc sau 10 ngày du lịch miền Bắc. Bão tan, ngày 26/10, họ đáp chuyến bay tới Đà Nẵng, bắt xe đến Huế. Khoảng 23h, trời mưa to nhưng họ không lo lắng nhiều vì nghĩ đang mùa mưa.

Quản lý khách sạn Serene Palace nơi họ ở cảnh báo hôm sau nước có thể dâng và không có nơi nào có thể tham quan được. Đến 6h hôm sau, trời xám xịt, bên ngoài mưa nhỏ, cả hai vẫn lạc quan.

Nena chụp ảnh cùng bạn trai khi an toàn tới Hà Nội. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, khi bước xuống sảnh, nước ngoài đường đã dâng cao gần 60 cm. Nhân viên khách sạn gấp rút dựng rào chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào. Du khách Bỉ được trấn an mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, lương thực đủ dùng vài ngày, họ nên về phòng vì ra đường khá nguy hiểm.

10h, khách sạn mất điện. Phòng của Nena nằm giữa khu vực cầu thang và thang máy, chỉ có một cửa sổ nhỏ. Khi đang đọc sách, cô ngửi thấy mùi hôi từ cống do nước thải tràn vào tầng dưới.

"Mùi sộc lên khiến đầu tôi đau dữ dội, cảm giác sợ hãi ập đến", Nena nói.

Họ yêu cầu đổi sang phòng có ban công lớn. Mở toang cửa sổ giúp họ thấy dễ chịu hơn dù bên ngoài, mùi nước thải vẫn phảng phất.

Mọi thứ tệ hơn khi nước bắt đầu ngập bếp khách sạn. Nhân viên cố gắng lấy được ít đồ ăn dự trữ cho khách. Nhìn xuống dưới, Nena ước chừng sảnh khách sạn đã ngập khoảng 1,4 m.

Mọi người vẫn ở đây nhưng nỗi sợ nước dâng bốn bề bắt đầu xâm chiếm Nena ''Không ai biết điều gì ập đến khi mở mắt dậy sáng hôm sau'', cô nói.

Khung cảnh nhìn từ phòng khách sạn của Nena. Ảnh: NVCC

"Tôi chỉ mong đêm đó qua nhanh và mọi thứ sẽ kết thúc", cô nói và cho biết đã thao thức không ngủ nổi.

Giữa lúc đó, một người hàng xóm ở nhà đối diện ném sang cho họ hai lon bia. "Anh ấy không nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi cụng bia từ xa như bạn bè. Các khách trong khách sạn nhanh chóng thân thiết và giúp đỡ nhau".

Sang ngày thứ hai (28/10), tình hình tồi tệ hơn khi Internet cũng mất, không có cách nào cập nhật được diễn biến bên ngoài. Nước không rút mà còn dâng thêm.

Bữa sáng của họ vỏn vẹn hai lát bánh mì và quả trứng luộc. Khách sạn còn khoảng 15 khách, tâm lý hoảng loạn bao trùm. Lương thực sẽ hết nhanh nếu tình hình không khá lên.

Một gia đình người Tây Ban Nha quyết định thuê thuyền để di chuyển đến cầu Trường Tiền, hy vọng bắt được xe ra sân bay. Hai người Đức khác cũng đi chung một thuyền, tìm cách về Đà Nẵng. Thấy tình hình không khả quan, Nena và bạn trai cũng quyết định rời đi. Họ nhớ ra một người Italy lớn tuổi ở tầng trên, người họ chưa gặp lại từ khi lũ lên. Cả hai đến gõ cửa, rủ ông đi cùng và được đồng ý ngay.

Giá thuê thuyền là 600.000 đồng cho ba người, đi khoảng 500 m, đắt gấp 12 lần so với hôm trước. Tuy nhiên, không ai có thời gian mặc cả, họ chỉ muốn rời đi thật nhanh. Khi họ xuống sảnh, nước đã ngập ngang ngực, khoảng 1,4 m. Họ "run lên vì lạnh và ướt sũng vai".

Thuyền mất khoảng 20 phút để đến được cầu Trường Tiền nhưng khi đi thêm khoảng 200 m, nước ngập rất sâu. Đứng giữa biển nước với đống hành lý lỉnh kỉnh, cả ba thêm hốt hoảng. Đúng lúc này, một chiến sĩ quân đội đi qua, chỉ dẫn họ tới một xe tải hỗ trợ người dân qua đoạn ngập.

Cả ba mừng rỡ, leo vội lên chiếc xe cũng đang chật cứng người địa phương. Xe dừng ở trước quán cà phê, nơi đường sá khô ráo.

Chiếc xe tải chở khách và người dân vượt các điểm ngập tới điểm an toàn. Ảnh: Võ Thạnh

Ba người bắt taxi tới sân bay. Tại đây, họ gặp lại gia đình khách Tây Ban Nha và tất cả ôm chầm lấy nhau như những người bạn lâu năm. Nằm trong khách sạn ở Hà Nội, Nena vẫn chưa quên được những gì xảy ra. Cô cho biết nhân viên khách sạn ''rất tận tâm''. Họ có thể chọn trở về với gia đình nhưng đã ở lại để sát cánh cùng những du khách phương xa.

"Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra hay cần làm gì, có lực lượng cứu hộ không, có ai được sơ tán không, nên ở lại hay rời đi, phương tiện giao thông có hoạt động không", Nena chia sẻ.

"Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình đã trải qua trận lụt tệ nhất 30 năm qua ở Huế", cô nói. Khi đã an toàn, cô nói rất nhớ những người địa phương và cả các nhân viên khách sạn. Cô tin những người dân sẽ vượt qua. Hằng ngày cô vẫn cập nhật tin tức từ Huế, và cầu chúc những người ở lại sớm vượt qua mất mát do thiên tai gây ra.

Tú Nguyễn