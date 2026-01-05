Cuộc cạnh tranh trên bầu trời Việt có thể tăng năm 2026

Sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways, Bamboo Airways trở lại đường đua khiến thị trường hàng không 2026 được dự báo tăng cạnh tranh, đặc biệt phân khúc nội địa.

Ngay ngày đầu năm 2026, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways cùng tiếp nhận tàu bay mới. Trong chưa đầy một tháng, hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đón thêm hơn 20 tàu - đợt tăng cường đội bay lớn nhất từ trước đến nay với hãng hàng không chi phí thấp này. Với Sun PhuQuoc Airways (SPA), đây là tàu Airbus A321 thứ 6, dù tân binh này mới chỉ bắt đầu "cất cánh" từ tháng 11/2025.

Động thái này phần nào báo hiệu cuộc đua các hãng bay Việt Nam tiếp tục sôi động năm nay. Trong nửa cuối 2025, thị trường hàng không nội địa đã "nóng" trở lại khi Vietravel Airlines được Tập đoàn T&T của bầu Hiển rót thêm vốn. Hãng bay của Sun Group chào sân cùng một số đợt tuyển dụng quy mô lớn. Đến quý cuối năm, Bamboo Airways cũng trở về với tập đoàn sáng lập FLC và quay lại đường đua trên thị trường hàng không Việt.

Trước diễn biến này, nhóm phân tích của Chứng khoán MB (MBS) dự báo áp lực cạnh tranh vận tải hàng không nội địa sẽ gia tăng trong 2026, do tốc độ mở rộng đội tàu bay nhanh hơn đà tăng trưởng hành khách. "Sự xuất hiện của SPA, Bamboo Airways trở lại sau quá trình tái cơ cấu sẽ tạo sức ép lên thị phần của các doanh nghiệp trong ngành", MBS nêu.

Quy mô, mạng lưới các hãng hàng không Việt Nam đến đầu 2026. Ảnh: Anh Tú

Cuộc đua năm nay có thể chứng kiến sự ganh đua quyết liệt giữa 3 hãng Sun PhuQuoc, Bamboo Airways và Vietravel Airlines. SPA tham vọng nâng đội bay lên 20 chiếc để hoàn thiện hệ thống đường bay nội địa và tiến tới quốc tế ngay năm 2026.

Trong khi đó, Bamboo Airways cũng đang tìm đường trở lại thời hoàng kim với đội bay 30 chiếc cùng mạng lưới phủ kín các sân bay trong nước, nhiều đường bay quốc tế. Hiện hãng bay của FLC có 8 tàu, mạng bay chủ yếu vẫn tập trung trên trục Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và một số điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt. Hãng dự kiến bổ sung 8-10 tàu mỗi năm từ nay đến 2030 để mở rộng mạng lưới bay.

Vietravel Airlines từng lên kế hoạch nâng đội bay lên 10 chiếc vào cuối 2025 và mở thêm một số đường bay nội địa. Đến nay, họ vẫn chưa thể hiện thực hóa mục tiêu khi mới dừng lại ở quy mô 3 tàu bay. Với hậu thuẫn từ T&T, hãng bay này được kỳ vọng sẽ bám đuổi quyết liệt các đối thủ trong năm nay.

Theo MBS, hai "ông lớn" Vietnam Airlines và Vietjet ít bị ảnh hưởng khi đều tập trung vào mở rộng mạng đường bay quốc tế. Thực tế, nguồn lực, mạng bay nội địa của hai hãng đã ổn định và chiếm khoảng 90% thị phần trong nước. Hai năm qua, Vietjet bổ sung các chặng mới đến thị trường Đông Bắc Á, Ấn Độ, Australia..., trong khi hãng hàng không quốc gia tăng thêm đường bay xuyên lục địa kết nối với châu Âu.

Ngoài mở rộng đường bay mới, lượng khách ổn định và có xu hướng tăng cũng là yếu tố thúc đẩy các hãng bay Việt phát triển năm nay. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, năm 2025 tổng sản lượng khách trên thị trường hàng không Việt đạt 83,5 triệu lượt, tăng hơn 10% so với 2024. Trong đó, khách quốc tế tăng hơn 22%, vượt sản lượng khách nội địa với khoảng 44,6 triệu lượt.

Năm nay, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 24 triệu khách, tăng khoảng 4 triệu khách so với 2025.

Với tốc tăng trưởng lưu lượng hành khách hơn 50% trong một thập kỷ, đến hết năm 2024, Việt Nam vào top 10 thị trường hàng không lớn nhất châu Á với vị trí thứ 8, theo thống kê của IATA. Nguồn: IATA

Ông Sheldon Hee, Phó chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết trong thập kỷ qua, Việt Nam là một trong 10 thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng lưu lượng nhanh nhất khu vực.

Theo ông Sheldon Hee, dư địa phát triển của các hãng hàng không trong nước còn khá lớn khi Việt Nam hiện mới có đường bay thẳng đến trên 30 quốc gia, trong khi đó Thái Lan, Singapore kết nối trực tiếp với hơn 50 nước. Đồng thời, một số thị trường lớn như Australia, Thái Lan, Indonesia đang chậm lại, còn Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.

"Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của đất nước. Nhu cầu di chuyển ra nước ngoài của người Việt cũng đi lên", đại diện IATA nói.

Giá nhiên liệu hạ nhiệt cũng là trợ lực cho các hãng. Theo MBS, sau giai đoạn tăng nóng 2019-2022, giá xăng Jet A1 đã giảm và dần trở lại mặt bằng trước đại dịch.

Công ty này dự đoán khi dầu thô dao động quanh vùng 55-60 USD một thùng, giá nhiên liệu bay có thể duy trì ở mức 2,2 USD một gallon, tăng khoảng 2% so với bình quân 2025. Điều này giúp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp hàng không cải thiện. Qua đó, các hãng cũng có thêm nguồn lực mở rộng đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác và gia tăng tần suất các đường bay quốc tế.

"Giá nhiên liệu neo thấp cũng góp phần giảm áp lực lên vé máy bay, hỗ trợ các hãng linh hoạt điều chỉnh giá phù hợp với nhu cầu vận chuyển thực tế", nhóm phân tích của MBS nhận định.

Máy bay của các hãng hàng không Việt đỗ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, tháng 9/2023. Ảnh: Giang Huy

Tuy vậy, Cục Hàng không lo ngại các yếu tố địa chính trị sẽ ảnh hưởng giá nhiên liệu và mạng bay quốc tế. Cục cũng nêu tình trạng chậm chuyến có xu hướng tăng cao, vốn nổi cộm trong 2025, tiếp tục là thách thức cho các hãng bay Việt năm nay.

Cơ quan này chỉ ra 3 nguyên nhân, gồm thời tiết bất thường liên tục, quá tải hạ tầng tại một số sân bay lớn giai đoạn cao điểm và 10% đội bay của các hãng phải dừng khai thác do đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Đến cuối 2025, 28 tàu bay, chủ yếu là A321 của Vietnam Airlines, Vietjet vẫn phải "nằm sân" do thiếu động cơ. Ngoài ra, Cục Hàng không cho biết các doanh nghiệp Việt Nam còn chịu sức ép từ nguồn lực tài chính hạn chế, chi phí vận hành và lãi vay cao.

Gần như nắm trọn thị trường nội địa, nhưng Vietnam Airlines, Vietjet phải đối mặt với áp lực lớn trên các đường bay quốc tế. Các hãng nội địa cũng phải cạnh tranh với hãng bay nước ngoài có đường bay đến Việt Nam. Năm ngoái, hàng loạt hãng quốc tế cũng có xu hướng mở mới, tăng tần suất khai thác đến Việt Nam. Bên cạnh các tuyến truyền thống từ Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc... được khôi phục và mở rộng, nhiều hãng lớn cũng tăng số chuyến đến Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc. Ngoài việc cần ganh đua về chất lượng dịch vụ, các hãng quốc tế nhiều thời điểm cũng áp dụng các mức giá vé rẻ hơn nhiều so với các hãng bay Việt, nhất là trên chặng kết nối với Trung Quốc.

Anh Tú