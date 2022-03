Cuộc bao vây nghịch tử trốn trong rừng thẳm

Quảng BìnhSau khi chém chết cha, Minh trốn vào rừng, ngủ trong hang đá, ăn lá rừng, uống nước khe.

Khoảng 19h30 ngày 26/2, người đàn ông 79 tuổi đang nói chuyện với cháu ngoại thì con trai Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) đi vào chửi tục, yêu cầu hai người im lặng. Hai cha con to tiếng. Minh dùng rựa chém, đánh đấng sinh thành. Khi người nhà ra can ngăn, nghịch tử vứt hung khí rồi bỏ trốn. Cụ ông tử vong.

Cảnh sát vào hang nghi can ngủ đêm đầu tiên lẩn trốn. Ảnh: Trần Tuấn

Với sự thông thuộc địa bàn, Minh trốn ở các hang, suối hiểm trở ở phía tây các xã Ngân Thủy, Kim Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy). Trung tá Nguyễn Bá Định (Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình) cho biết, nghi phạm thường sống lang thang ở khu vực rừng núi, chuyên ăn lá rừng, uống nước khe.

Nhà chức trách nhận định nếu không kịp thời khép vòng vây, Minh có thể băng rừng lên xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) hoặc vào thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để trốn qua Lào. Nhưng địa hình ở đây rất hiểm trở, rừng xen núi đá và nhiều hang, có nhiều đường thông, lối mở nên việc triển khai các mũi lần tìm dấu vết nghi phạm lẩn trốn gặp rất nhiều khó khăn.

Gần như không ai thấy bóng dáng của nghi phạm và những dấu vết để lại tại hiện trường lẩn trốn không giúp ích nhiều cho lực lượng công an. "Do khu vực rừng núi, việc áp dụng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để xác định nơi lẩn trốn không mang lại hiệu quả, ông Định nói.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Tuấn

Ngoài 100 công an chính quy, nhà chức trách cũng vận động các già làng, trưởng bản, người thông thuộc địa bàn cùng tham gia. Công an triển khai các tổ mai phục và chốt chặn tại vị trí hiểm yếu nơi Minh có thể xuyên rừng trốn khỏi địa bàn. Lực lượng được chia nhỏ thành các tổ ba người, cách nhau 100 m.

Trong ngày đầu vây bắt, tại khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp thuộc bản Cửa Mẹt, xã Ngân Thủy, nhà chức trách phát hiện bạn gái 40 tuổi của Minh có đi cùng anh ta khoảng 5 km. Khi biết bị công an truy bắt, nghi can để lại chị này và tiếp tục trốn chạy. Ngoài ra, chị này cùng gia đình nghi can không cung cấp được thông tin hữu ích nào cho việc truy bắt. Trong một hang đá ở khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp, nhà chức trách thấy một chiếc, nghi Minh đã đến đây.

Cùng với khép vòng vây, hàng chục trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã hóa trang thành thợ săn ong, người bẫy chim... được tung vào rừng để tìm manh mối, dẫn dụ nghi can. Quá trình truy bắt, nhà chức trách cũng đặt phương án đề phòng bị Minh đặt bẫy trong rừng hoặc bằng nhiều cách khác nhau để chống trả.

Qua từng ngày, vòng vây được thu hẹp dần, dấu vết của nghi can cũng thể hiện rõ hơn. Đến sáng 2/3, tại khu vực rừng phía tây xã Sơn Thủy, nhà chức trách bắt được Minh sau 4 ngày lẩn trốn.

Hoàng Táo