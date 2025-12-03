Cùng xây dựng sự tin tưởng và cảm giác an toàn, anh nhé

Mong gặp một người độc thân, chân thành, biết trân trọng thời gian của nhau, không hút thuốc, có lối sống lành mạnh.

Chào bạn, mình là nữ, 38 tuổi, làm văn phòng tại TP HCM. Mình sống khá độc lập, tính cách nhẹ nhàng và hòa đồng. Công việc của mình bận rộn, lịch làm việc thường kín, mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu những mối quan hệ không nghiêm túc hoặc thiếu định hướng.



Mình mong gặp một người độc thân, chân thành, biết trân trọng thời gian của nhau, không hút thuốc, có lối sống lành mạnh và cũng tìm kiếm một mối quan hệ rõ ràng, ổn định và nghiêm túc. Hy vọng cả hai cùng xây dựng sự tin tưởng và cảm giác an toàn khi ở cạnh nhau. Nếu bạn thấy phù hợp, mình rất vui được kết nối.

