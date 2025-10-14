Cung văn hóa thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hóa hoàn thành

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành rộng hơn 4 ha, vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng đi vào vận hành sau hơn 15 tháng thi công.

Chiều 14/10, tỉnh Thanh Hóa khánh thành Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao TP Thanh Hóa (nay đổi tên là Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành). Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành. Ảnh: Lê Hoàng

Cung văn hóa thiếu nhi nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt tiền, trong khu đô thị hiện đại bậc nhất tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh là Trung tâm hành chính phường Hạc Thành. Đây là công trình dành cho thiếu nhi quy mô lớn và hiện đại nhất ở Thanh Hóa hiện nay.

Dự án gồm hai hợp phần là Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao nằm trên khu đất rộng 4,1 ha, được khởi công giữa tháng 5/2024, tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Công trình gồm các hạng mục chính với khối nhà cao 7 tầng, nhà phụ trợ ba tầng, khối nhà thi đấu 300 chỗ ngồi, khu vận động thể chất có mái che... Tòa nhà 7 tầng là điểm nhấn trung tâm của công trình, dự kiến được bố trí làm phòng đào tạo cho các môn thể thao trong nhà như cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic...

Hợp phần Trung tâm thể dục thể thao gồm rất nhiều hạng mục như bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tenis, bóng rổ... Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa (nay là Ban quản lý dự án khu vực Đông Sơn) làm chủ đầu tư.

Cung văn hoá thiếu nhi Hạc Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hoàng

Hạng mục nổi bật ở Trung tâm thể dục thể thao là khu bể bơi được thiết kế mái vòm khung thép khá đẹp mắt. Diện tích mặt nước của bể bơi rộng 500 m2 (dài 25 m, rộng 20 m), được chia thành 8 làn bơi, có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức các giải thi đấu cho thiếu niên, nhi đồng.

Phường Hạc Thành sau sáp nhập có quy mô dân số hơn 197.000 nên nhu cầu học tập, vui chơi giải trí và thể thao của lứa tuổi thanh thiếu nhi rất lớn. Công trình được địa phương kỳ vọng trở thành quần thể văn hóa giáo dục và thể thao hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của người dân đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Thanh Hoá còn khởi công ba công trình trọng điểm khác, gồm: Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, xã biên giới Bát Mọt. Ngôi trường có tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng với 34 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà truyền thống văn hoá dân tộc, thư viện, sân chơi thể thao, khu nội trú cho gần 300 học sinh và giáo viên.

Cung văn hoá thiếu nhi đẹp nhất Thanh Hoá Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành. Video: Lê Hoàng

Dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng có tổng vốn đầu tư hơn 3.729 tỷ đồng gồm 4 khối nhà cao 25 tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.376 hộ dân.

Dự án hạ tầng khu công nghiệp Wha Smart Technology - Thanh Hoá thuộc địa phận các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang. Khu công nghiệp này rộng hơn 178,5 ha có tổng mức đầu tư 1.320 tỷ đồng.

Lê Hoàng