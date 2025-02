Cùng tình nhân lừa tiền của hai anh ruột

Hà NộiTrương Hưng Đông bị cáo buộc cùng tình nhân nói dối có "quan hệ thân cận với lãnh đạo" TP HCM để lừa hai anh ruột 1,1 tỷ đồng, song khi bị bắt đã phủ nhận.

Bị can Trương Hưng Đông, 48 tuổi, trú quận 1 và Nguyễn Thị Thanh Nga, 41 tuổi, trú quận Tân Bình, TP HCM vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Nga quan hệ tình cảm với Đông, người đã có gia đình riêng và đang gánh nợ ngân hàng với vợ. Tháng 5/2015, Đông bàn với Nga cách chiếm đoạt tiền của hai anh ruột Đông, là ông Trung và ông Quang, đều trú Hà Nội.

Đông và Nga sẽ đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu Nga đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế - Bộ Công Thương. Cặp đôi nói dối Nga quan hệ thân cận với Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ trưởng Giao thông vận tải.... nên có điều kiện để nhận được dự án ở Hà Nội.

VKS xác định, sau khi gọi điện thoại để giới thiệu về Nga, tháng 9/2015, Đông đưa tình nhân bay ra Hà Nội gặp hai anh trai. Về lại TP HCM, Đông và Nga mua 4 sim điện thoại, mạo danh các cán bộ trên, để phối hợp lừa vợ chồng anh trai.

Cặp đôi lập nhóm trên ứng dụng Viber gồm số điện thoại của họ, hai anh trai của Đông và các "cán bộ cấp cao" mà họ mạo danh để lừa đảo.

Đông và Nga sử dụng các số điện thoại mạo cán bộ nhắn tin với nội dung hứa hẹn nhiều việc như: Tặng cho Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TP HCM, cho Đông chỉ tiêu du học Australia - Mỹ, có thể xin cho ông Trung nhận được hợp đồng các dự án kẻ vạch sơn đường băng tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay các tỉnh phía Bắc.

Ông Quang được hứa hẹn tạo điều kiện mua được nhà tại các dự án cao cấp ở Hà Nội và bố trí cho làm việc ở Thành ủy TP HCM với công việc là quản lý các "công ty sân sau".

Trong năm 2016, ông Trung và ông Quang bị đôi tình nhân lừa tổng gần 1,1 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Tháng 1/2017, bị các anh đòi lại tiền vì không được việc, Đông không trả. Còn Nga đi vay để trả 358 triệu đồng.

Tháng 9 cùng năm, do có đơn tố giác của hai bị hại, cặp đôi bị công an triệu tập. Nga sau đó trả nốt cho ông Trung và ông Quang số tiền còn thiếu. Hai bị hại đã nhận đủ tiền và có đơn xin rút đơn trình báo, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nga. Bị can này hiện được tại ngoại.

Tháng 6/2021, Đông xuất cảnh đi Mỹ làm việc đến tháng 4/2024 về nước. Tháng 5/2024, Đông bị bắt, hiện bị tạm giam.

Xác minh tại các cơ quan, bộ ngành mà Nga và Đông đề cập, nhà chức trách kết luận không có nhân sự nào lý lịch như Nga, không có dự án nào như thông tin họ đưa ra.

Cơ quan điều tra cho hay Đông ban đầu khai nhận hành vi, sau đó đã thay đổi lời khai, đổ trách nhiệm cho nhân tình. Đông khai không bàn, không biết việc hai anh trai chuyển tiền cho Nga, cũng không được hưởng lợi gì.

Song căn cứ tài liệu, chứng cứ, VKS khẳng định "đủ cơ sở" xác định Đông và Nga đã có sự bàn bạc, cấu kết với nhau.

Hải Thư