Cung Tiên Sơn bùng nổ với chiến thắng của TSW tại LCP 2025

Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, các fan đã kéo vào lấp kín khán đài. Trên tay họ là các thanh bóng cổ vũ, góp phần tăng sự kịch tính và sôi động cho không gian thi đấu. Nhiều fan của TSW và PSG còn mang cả banner cổ vũ, miệng liên tục hô tên đội tuyển thần tượng cùng khẩu hiệu chiến thắng.

Các tuyển thủ cho biết tiếng hô lớn tới mức họ ở trong phòng chờ vẫn nghe rất rõ. Chính sự ủng hộ nhiệt tình dành cho cả hai đội đã giúp họ có thêm tinh thần chiến đấu, mang đến những màn đối đầu hấp dẫn và kịch tính.