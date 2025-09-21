Cung Tiên Sơn bùng nổ với chiến thắng của TSW tại LCP 2025

16h30 ngày 20/9, cuộc đối đầu giữa Team Secret Whales (Việt Nam) và PSG Talon (Đài Loan) tại trận chung kết nhánh thua LCP 2025 đã diễn ra trong sự hò reo của cộng đồng fan Liên minh huyền thoại (LMHT) tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Nhiều fan từ các tỉnh thành khác và các nước Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản... đã cùng quy tụ tại đây để cổ vũ cho hai trong số ba đội mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, các fan đã kéo vào lấp kín khán đài. Trên tay họ là các thanh bóng cổ vũ, góp phần tăng sự kịch tính và sôi động cho không gian thi đấu. Nhiều fan của TSW và PSG còn mang cả banner cổ vũ, miệng liên tục hô tên đội tuyển thần tượng cùng khẩu hiệu chiến thắng.
Các tuyển thủ cho biết tiếng hô lớn tới mức họ ở trong phòng chờ vẫn nghe rất rõ. Chính sự ủng hộ nhiệt tình dành cho cả hai đội đã giúp họ có thêm tinh thần chiến đấu, mang đến những màn đối đầu hấp dẫn và kịch tính.
TSW bước vào trận chiến với phong thái tự tin vì đã từng chiến thắng PSG Talon trước đó ở các ván đấu ngoài khuôn khổ LCP. Thêm vào đó là lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đã giúp tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển giành chiến thắng thuyết phục sau cú lội ngược dòng ngoạn mục, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 nghiêng về tuyển Việt Nam.
Ở lượt trận đầu tiên, các thành viên TSW dường như chưa làm quen được với nhịp độ trận đấu và sân khấu lớn nên có nhiều pha giao tranh lỗi, dẫn đến thất bại đầu tiên, tặng một điểm cho đối thủ Đài Loan.
Các fan hồi hộp theo dõi tình hình trận đấu trên màn hình lớn. Có người chắp tay cầu nguyện, những người khác hồi hộp, chăm chú dõi theo. Song tất cả đều mong đại diện Việt Nam có thể sớm lật ngược tình thế, chứng minh khả năng dẫn dắt thế trận của chủ nhà.
Không khí trận đấu dần nóng hơn khi bước sang Game 2, PSG dần để lộ sơ hở và những pha giao tranh tổng mắc lỗi không đáng có. Nhanh chóng nắm bắt lợi thế, TSW giành quyền kiểm soát khi chiếm được Baron từ tay đối thủ Đài Loan. Bước ngoặt ở phút thứ 15 khi TSW đưa hai thành viên đội bạn lên bảng đếm số, kèm theo một trụ và Sứ giả khe nứt, khiến thế trận nghiêng hẳn về đại diện Việt Nam.
Dù vậy, trước đó các fan Việt cũng có phen "hú vía" khi TSW vô tình để mất Baron vào tay "thần rừng" Karsa của PSG (thứ 2 từ trái sang). Đây là tuyển thủ có năng lực đi rừng rất mạnh, từng được mệnh danh là chiến thần ở khu vực LPL, nay đầu quân cho PSG Talon.
Nhiều fan của PSG có mặt tại khán đài cho biết đã rất bất ngờ khi TSW có thể lật ngược thế trận nhanh đến vậy. Họ cũng bắt đầu khâm phục và thừa nhận kỹ năng của các tuyển thủ trẻ từ Việt Nam kể từ game thứ 2 này.
Sau hai ván đấu đầu tiên giúp cân bằng tỷ số, đưa cuộc chiến trở về vạch đích, hai đội bắt đầu đẩy mạnh đội hình để sớm kết thúc trận chung kết này. Game thứ ba trở thành ván đấu "bản lề" quan trọng. 15 phút đầu game, hai đội giằng co ở hầu hết các mục tiêu lớn song không có nhiều màn hạ gục vì đôi bên đều cố giữ vững tỷ số, tập trung khai thác tài nguyên.
Ở những phút cuối, đội trưởng Taki có pha mở giao tranh tốt, bắt thành công thành viên PSG Ryze. Mất một thành viên đột ngột khiến tuyển Đài Loan thiếu lực combat, vội rút về nhà. Đây cũng là lúc TSW tràn lên lấy thêm ba điểm hạ gục và mang về thêm một Atakhan, giúp kéo dài khoảng cách.
Chiến thắng thứ hai của chủ nhà Việt Nam khiến các fan lặn lội từ Đài Loan sang Đà Nẵng xem thi đấu bắt đầu căng thẳng. Khí thế của họ giảm dần sau khi bị thua liên tục hai trận. Nếu không sớm lấy lại phong độ và cân chỉnh đội hình hợp lý, ván đấu thứ 4 có thể là đòn quyết định đưa họ về nước trong tiếc nuối.
Và đúng như kỳ vọng của fan Việt, TSW đã thành công đưa PSG Talon vào bẫy họ dựng sẵn với những màn combat tổng đầy mạnh mẽ với khí thế áp đảo, lấn lướt hoàn toàn. Ở cả ba ván trước đó, dù tuyển Việt Nam thắng hay thua, thành viên đi rừng Hizto của họ đều lép vế so với rừng đội bạn là Karsa. Đây là điều dễ hiểu bởi tuyển thủ 18 tuổi lần đầu góp mặt tại một trận chung kết lớn như LCP khó thể so sánh với "thần rừng" LPL về kinh nghiệm lẫn kỹ năng.
Song chính Hizto đã chứng minh rằng "tuổi thi đấu" không đi đôi với sức công phá và khả năng giành chiến thắng. Karsa ở ván này bị khắc chế và kiểm soát hoàn toàn. Trong khi Hizto liên tục chiếm lợi thế nhờ sự hỗ trợ nhịp nhàng của team. Ở phút thứ 25, TSW giành thắng lợi vẻ vang ở giao tranh tổng, khẳng định khí thế với double kill cho support Taki. Trong ảnh là đội Co-streamer nở nụ cười mãn nguyện trước những màn trình diễn mãn nhãn từ 5 thành viên TSW.
Những phút sau đó là sự phản kháng yếu ớt từ PSG Talon. Các fan của đội cũng buông bỏ hy vọng giành chiến thắng ở thời điểm này. Và kết quả TSW đã thắng liên tục 3 game, trở thành ứng viên bước tiếp vào chung kết tổng LCP 2025, đối đầu với CFO trong ngày 21/9. Trong khi đó các fan Việt Nam đã sẵn sàng đến cổ vũ cho đội nhà trước đối thủ Đài Loan tiếp theo.
Trận chung kết tổng sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h30 ngày 21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn. Các fan đều kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là nơi ghi dấu những kỳ tích cho nền thể thao điện tử Việt. Bởi trước đó vào năm 2012 và 2016, cũng tại nơi này, đội tuyển Saigon Jokers đã hai lần giành chiến thắng trước các đối thủ Singapore và Thái Lan, tạo nền mống cho nền esports Việt vươn mình và ghi dấu trên bản đồ thế giới.
Thy An
Ảnh: Quỳnh Trần
Video: Ngọc Ngọc