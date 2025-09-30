Mong anh sống có đạo đức, công việc ổn định, không dính tứ đổ tường và là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình.

Chào anh, người cùng em đi tìm bình yên và hạnh phúc! Một thời gian dài sống và làm việc tại Hà Nội, em luôn đi tìm cho mình một người có thể song hành cùng em. Hôm nay em mạnh dạn viết bài để tìm anh. Em sinh năm 1995, cao 1m58, ngoại hình bình thường và đang làm văn phòng tại Hà Nội. Quê em ở Nam Định (cũ), tính cách em là người hướng nội nhưng khi cần vẫn hướng ngoại ạ.

Về anh, em mong anh là một người sống có đạo đức, công việc ổn định, không dính tứ đổ tường và là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Con đường phía trước còn rất dài, em mong có thể tìm được anh, chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc anh nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành!

