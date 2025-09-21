Cùng nhau vẽ bức tranh về gia đình nhỏ hạnh phúc anh nhé

Em hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương em chân thành và nghiêm túc.

Em sinh năm 1991, từng kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân lại không may mắn, không được hạnh phúc như những cặp đôi khác - được chồng yêu thương, quan tâm, lắng nghe và cùng chia sẻ mọi công việc để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Em yêu nhầm một người chồng vô tâm, ham chơi cờ bạc, lăng nhăng và lười làm. Vì vậy, hôn nhân của em chỉ kéo dài trọn vẹn một năm thì em ly hôn. Đến nay cũng đã được 6 năm rồi. Nhiều khi em nghĩ mình sẽ không mở lòng để yêu thêm một ai nữa, sẽ đi thêm bước nữa, nhưng rồi lại chợt thấy cuộc sống cô đơn, trống trải, chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa có con, có gia đình hạnh phúc. Em hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương em chân thành và nghiêm túc.

Em viết bài chia sẻ này để tìm một người có cùng hoàn cảnh, có thể lắng nghe, chia sẻ và cảm thông, cùng nhau cố gắng vì một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn, để bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ.

Em quê ở Hà Nội, mở một tiệm nails, công việc ổn định, tài chính không thiếu thốn, nên em không cần một người đàn ông quá hoàn hảo hay giàu có. Em chỉ mong tìm được một người thật lòng yêu thương em, cùng em cố gắng cho tương lai sau này và vì gia đình hai bên.

