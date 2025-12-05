Cùng nhau trưởng thành mỗi ngày em nhé

Anh sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em có thích biển không?

Nếu một ngày máy tính của em bị hỏng, hãy gọi cho anh. Anh không dám chắc sẽ sửa được ngay, nhưng chắc chắn sẽ không để em loay hoay một mình.

Nếu một ngày bóng đèn nhà em bị hư, hãy gọi cho anh. Anh không giỏi điện nước lắm nhưng sẽ chạy ngay đi mua bóng mới cho em.

Và nếu một ngày em lười biếng, hãy gọi cho anh. Anh sẽ không làm thay em đâu, nhưng sẽ lắp cho em cả hệ thống nhà thông minh để em đỡ mệt hơn.

Anh không muốn tranh công hay để em làm hết việc nhà. Nếu em nấu cơm, anh sẽ rửa chén. Nếu em dọn nhà, anh giặt đồ. Mỗi người một tay để xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Anh cao 1m6, 30 tuổi, thỉnh thoảng vẫn thích xem hoạt hình, đọc manga và light novel. Tính có hơi trẻ con một chút nhưng anh hiểu thế nào là yêu thương và trách nhiệm với gia đình.

Hiện anh là nhân viên công nghệ ở quận 7, ở Thủ Đức đã 10 năm. Buổi tối anh làm thêm vài dự án riêng, một phần vì đam mê công nghệ, một phần để tương lai vững chắc hơn.

Anh thích đi du lịch bụi, cắm trại để xả stress sau những ngày làm việc. Hy vọng em cũng thích khám phá cùng anh. Về chuyện bếp núc hay tài chính gia đình, anh mong mình có thể san sẻ cho nhau và cùng nhau trưởng thành mỗi ngày.

Mong tìm được em - người sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Trân trọng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ