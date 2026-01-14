Cùng nhau đón năm mới nhé anh

Em tin vào nhân duyên, gặp gỡ là duyên phận, chúng ta đến và gặp nhau đều có ý nghĩa.

Hôm nay đi làm, trời bỗng lạnh thật. Em tự nghĩ có phải đến lúc cần có nhau không. Giáng sinh vừa qua rồi, nhưng lạnh nhất vẫn là trong lòng, chưa tìm được một mái ấm nhỏ riêng mình. Em ở Bình Dương, nơi tứ xứ người, vậy mà vẫn còn nhiều người cô đơn như em và anh đây. Hy vọng qua đây chúng ta có thể kết nối.

Em 33 tuổi, làm văn phòng, chín chắn, nhỏ nhắn, không thích la cà quán xá, cũng không ham vui cùng lớp trẻ. Em tin vào nhân duyên, gặp gỡ là duyên phận, chúng ta đến và gặp nhau đều có ý nghĩa.

Gia đình em có 5 người, bố mẹ khỏe, chỉ lo cho cô gái út là em đây chưa có chồng thôi, nhưng bố mẹ em không hối, vì cũng tin vào duyên phận. Gia đạo bình thường.

Em mong tìm kiếm bạn ở Bình Dương để có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Yêu xa khó lắm anh ơi. Em bình thường, giản dị, không nợ nần ăn chơi, hướng về gia đình.

Nếu anh thấy hữu duyên, mong để lại vài lời giới thiệu bản thân để em dễ hiểu về anh hơn nhé. Xin cảm ơn.

