Cùng nhau cố gắng, trưởng thành và già đi, anh nhé



Em mong được đồng hành cùng một người nhìn cùng về một hướng, cùng nhau cố gắng cho tương lai của cả hai. Cùng nhìn thấy nhau trưởng thành, trở thành phiên bản ngày một tốt hơn. Và nếu đủ duyên sẽ cùng nhìn thấy nhau già đi.

Anh à, em đang tìm một người đàn ông chững chạc, bản lĩnh, trưởng thành trong cảm xúc, một bờ vai tinh thần để em tựa vào những ngày hơi "ẩm ương". Một người thích trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ quan điểm sống, cùng đi đến những vùng đất mới, rèn luyện thể thao và mang đến cho em cảm giác ấm áp - an toàn - bình yên, không vội vã. Nếu anh cao hơn em một cái đầu - nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì càng tuyệt.

Em cao 1m60, da trắng, là cô gái khá độc lập, thích phát triển, ham học hỏi và có nhiều hoài bão, ước mơ. Em thích một người có ý chí vươn lên, nghị lực, kinh nghiệm trong cuộc sống để dẫn dắt em. Em muốn được dựa vào anh nhưng vẫn thích mình có sự nghiệp phát triển riêng. Em và anh sẽ cùng nhau đồng hành và ủng hộ cho sự phát triển của nhau.

Vẻ ngoài của em mọi người thường bảo chắc là tiểu thư lắm vì em cũng ưa nhìn chút xíu, thông minh, cá tính và hài hước. Em có thể là cô gái nhìn có vẻ bánh bèo nhưng bạn bè thường nhận xét em rất sâu sắc, trưởng thành. Nhưng đôi khi cũng rất overthinking nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn, sẽ thấy đằng sau là một trái tim ấm ấp và nhiều tình cảm.

Em làm việc và sinh sống tại TP HCM, làm mảng thiết kế đồ họa, công việc này đòi hỏi em có nhiều sự sáng tạo, ý tưởng và giàu cảm xúc. Nên con người em sẽ là một cô gái thích sự lãng mạn, thích được tạo bất ngờ, bay bổng một chút nhưng khá trưởng thành. Em yêu thích nghệ thuật, nếu anh cũng là một người thích nghệ thuật càng tốt, còn không cũng không sao cả.

Nếu anh cũng tìm kiếm một mối quan hệ đủ ấm để an yên và dài lâu, em hy vọng bài viết này sẽ khiến trái tim anh rung động vài giây. Nếu anh cũng cảm thấy trái tim mình chậm đi vài nhịp, hãy gửi thư cho em nhé. Biết đâu một ngày nào đó cả hai đang đi dạo công viên và cùng cười với nhau vì ngày hôm đó đã cho nhau cơ hội.

