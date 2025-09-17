Củng Lợi phá cách với tóc ngắn

Diễn viên sống ở Paris, chụp hình và làm trợ lý cho chồng mỗi khi ông có chương trình biểu diễn. Trên tờ Paris Match, Jean-Michel Jarre từng nói hạnh phúc khi kết hôn với diễn viên gốc Hoa: "Tôi may mắn khi được chia sẻ cuộc đời với người phụ nữ này. Dù còn khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa, chúng tôi sống rất hòa hợp".