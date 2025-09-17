Củng Lợi phá cách với tóc ngắn

Diễn viên chụp hình bìa tạp chí W China số tháng 9.
Củng Lợi đội tóc giả khi làm mẫu. Video: W
Loạt ảnh thực hiện tại Pháp, nơi Củng Lợi, 60 tuổi, định cư cùng chồng - nhạc sĩ Jean-Michel Jarre.
Êkíp không lên ý tưởng cho buổi làm việc, cũng không tạo kiểu tóc. Một số bộ đồ do êkíp và diễn viên chọn ngay tại buổi chụp hình, tùy hứng sáng tạo.
Diễn viên biến hóa đa dạng qua biểu cảm, khi hoang dã, lúc sâu sắc và bí hiểm.
Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét tuổi tác không làm lu mờ khí chất sang trọng, tự nhiên của Củng Lợi.
Diễn viên trong các thiết kế mùa thu đông.
Cuối buổi làm việc, Củng Lợi thấy studio có các bộ tóc giả, tùy hứng đội một kiểu với tâm lý "chụp chơi". Đạo diễn hình ảnh nhận xét minh tinh toát vẻ thong dong tự tại.
Dung nhan Củng Lợi qua thời gian. Video: Bilibili
Củng Lợi chưa công bố dự án phim mới, cô cho biết không vội trở lại màn ảnh, không nôn nóng làm phim, trung thành với những nguyên tắc công việc của bản thân.
Diễn viên sống ở Paris, chụp hình và làm trợ lý cho chồng mỗi khi ông có chương trình biểu diễn. Trên tờ Paris Match, Jean-Michel Jarre từng nói hạnh phúc khi kết hôn với diễn viên gốc Hoa: "Tôi may mắn khi được chia sẻ cuộc đời với người phụ nữ này. Dù còn khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa, chúng tôi sống rất hòa hợp".
Củng Lợi sinh ở Trung Quốc, nổi tiếng khi đóng phim đầu tiên - Cao lương đỏ - của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai người còn hợp tác ở loạt tác phẩm gây tiếng vang như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.
Như Anh
Ảnh: W China