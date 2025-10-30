Cùng em xây dựng cuộc sống vừa vừa nhưng hạnh phúc to to

Em hướng nội, thích quan sát, chiêm nghiệm và tự rút ra một nhận định nào đó cho mình khi phát hiện ra điều gì đó hay hay.

Em mong lắm gặp được anh để cùng chia sẻ, nói chuyện với anh nhiều điều về cuộc sống của em trước đây và hiện tại. Em cũng muốn được "bắt nạt" anh khi em buồn hoặc gặp chuyện gì đó làm mình không vui, để biết được cảm giác được "bắt nạt" anh sẽ như thế nào nhỉ. Anh sẽ luôn nhường nhìn em chứ? Tưởng tượng khuôn mặt hiền lành, cam chịu của anh mỗi khi nhường nhịn em làm em bật cười. Em nói vậy, anh đừng sợ mà không lại gần em nhé. Em là một cô gái hướng nội, thích quan sát, chiêm nghiệm và tự rút ra một nhận định nào đó cho mình khi phát hiện ra điều gì đó hay hay.



Tính cách em thay đổi nhiều lắm, phần lớn thời gian em là một người rất yêu đời, nhưng cũng có lúc em chỉ muốn ngồi một mình một góc. Có lúc em rất năng lượng tham gia các trò chơi, nhưng cũng có lúc em chỉ ngồi trầm ngâm quan sát một điều gì đó thu hút sự quan tâm của mình trong im lặng. Có lúc em nói chuyện rất nhiều, nhưng cũng có lúc em chỉ muốn ngồi im nghe mọi người nói. Sắp tới, em sẽ nghe anh kể về mình của những ngày tháng vắng em. Anh đã sống như thế nào? Anh chuẩn bị tinh thần nhé, em nghe và hỏi rất nhiều đấy. Để biết tại sao anh không đi tìm em sớm hơn. Nói chung, con người em là sự tổng hợp của các mặt khác nhau, nhưng không đối lập chan chát, mà là tổng hòa của những điều thú vị, đôi lúc hơi bướng bỉnh nữa.



Em tuổi Tân Mùi, quê cách Hà Nội hơn một tiếng đi xe ô tô khách, đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Công việc của em cũng như của anh và rất nhiều người khác là tạo ra giá trị cho bản thân, cho doanh nghiệp, tổ chức nơi mình làm. Góp phần xây dựng cuộc sống của bản thân, đất nước ngày càng thịnh vượng bằng sức lực nhỏ bé của mình. Em chưa lập gia đình, là người không thích mình gầy nên em lúc nào cũng tròn trịa. Em mong anh hiền như em. À không, hiền hơn em để em còn "bắt nạt" anh. Anh có chiều sâu, nhìn nhận vấn đề rộng mở, yêu thương, quý trọng bản thân, gia đình. Sống có lập trường, có tình nghĩa, biết trước, biết sau.

Em không hy vọng anh giàu có tiền tài, chỉ mong anh giàu có nghị lực, ý chí, chân thành và cầu tiến. Biết cân bằng cuộc sống khi gặp khó khăn, thử thách mà không lo sợ, chùn bước. Đã đến lúc và đến thời điểm mình gặp nhau và xây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ của riêng chúng mình rồi. Cuối năm nay anh và em về nhà gặp mặt đại gia đình. Lịch đã lên, ngày tháng đã định, mình nắm tay nhau, chia ngọt sẻ bùi, tiến về phía trước.

