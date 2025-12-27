Cùng em viết những câu chuyện thường ngày, anh nhé

Em không quá khéo léo trong những lời làm quen ban đầu, nhưng em tin sự chân thành và tử tế sẽ chạm đến trái tim.

Chào anh, người đang đọc những dòng thư này. Em là cô gái đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Nha Trang. Cuộc sống xa quê, tự lập đã rèn luyện cho em một bản tính mạnh mẽ và tự chủ nhưng cũng đầy nhạy cảm của một người hướng nội. Em không quá khéo léo trong những lời làm quen ban đầu, nhưng em tin sự chân thành và tử tế sẽ chạm đến trái tim.

Công việc giảng dạy giúp em điềm đạm và kiên nhẫn hơn. Đôi khi sau những giờ lên lớp, em vẫn mong có một bờ vai để tựa vào, một người để cùng đi dạo bên bờ biển hay đơn giản là cùng nấu một bữa cơm tối ấm cúng, biết trân trọng giá trị gia đình. Em hy vọng tìm thấy ở anh sự chân thành và tử tế trong lối sống, có chung quan điểm nghiêm túc trong chuyện tình cảm và hôn nhân, một người bạn đồng hành cùng em vun đắp cho tương lai.

Nếu anh thấy mình có cùng tần số, đừng ngần ngại viết thư cho em anh nhé. Hy vọng thông qua chuyên mục này, "duyên" sẽ đưa chúng ta gặp nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ