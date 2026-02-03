Cùng em tận hưởng sự bình yên

Mong anh có đạo đức, công việc ổn định, biết tự chăm sóc bản thân, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, có thể rượu bia xã giao

Năm 2026 khởi đầu bằng một tháng đầy biến động, giữa lúc thế giới vẫn đang hối hả ngoài kia, em chọn một góc lặng để nhìn lại hành trình 38 năm qua và viết vài dòng này gửi đến anh; không phải vì cô đơn mà vì em tin vào sức mạnh của những sự kết nối đúng người, đúng thời điểm. Em không tìm kiếm một người chỉ để lấp đầy khoảng trống hay một cuộc hôn nhân chỉ để đúng thủ tục. Điều em mong mỏi là một sự cộng hưởng, nơi hai tâm hồn đồng điệu cùng xây đắp một gia đình nhỏ, một nơi bình yên đúng nghĩa sau cánh cửa. Đối với em, sự chân thành quan trọng hơn sự hào nhoáng.

Em thích những cuộc trò chuyện sâu sắc, nơi chúng ta có thể thoải mái là chính mình thay vì cố gắng gây ấn tượng bằng những thứ phù hợp với số đông, tận hưởng niềm vui trong những điều giản đơn. Có thể là một buổi cuối tuần nấu ăn cùng nhau, ngồi đọc sách cùng nhau, cùng chia sẻ những góc nhìn về cuộc sống, về một bộ phim hay, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên nhau lắng nghe chân thành.

Về bản thân: Em tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định để tự chủ cuộc sống. Em là người có tính cách độc lập, có trách nhiệm, kiên định đối với những gì mình lựa chọn và tin tưởng, nhưng cũng đủ bình thản để buông bỏ khi mọi thứ không còn phù hợp. Em cao gần 1m6, vóc dáng cân đối, tin mình đủ chỉn chu và dễ mến để người đối diện cảm thấy dễ chịu khi bên cạnh. Em tin vào nhân quả và Phật pháp, điều này giúp em sống tử tế và giữ được sự điềm tĩnh trước những biến động của cuộc đời. Em chưa từng kết hôn và chưa có con nên mong muốn tìm một người độc thân, hoặc từng ly hôn nhưng không vướng bận con cái. Em hy vọng hai ta có thể dành sự quan tâm cho nhau và cùng nhau xây dựng những nấc thang đầu tiên cho tổ ấm của riêng mình.

Mong anh là người có đạo đức, có công việc ổn định, biết tự chăm sóc bản thân, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, có thể rượu bia xã giao nhưng biết điểm dừng. Nếu anh thấy lòng mình có chút rung cảm hãy hồi âm cho em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những lời hỏi thăm nhẹ nhàng để duyên lành tự dẫn lối.

