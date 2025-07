Cùng em bước sang trang tình cảm mới, anh nhé

Chào anh - một nửa mà em luôn tìm kiếm, luôn hy vọng sẽ có ngày được gặp.

Đã rất lâu rồi em mới ngồi xuống và viết bức thư thế này. Em không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ mong anh sẽ có một ngày thật an lành và ấm áp.

Anh à, ở cái tuổi 24, em đã và đang có thanh xuân tươi đẹp. Em có cơ hội được khám phá những miền đất mới, học hỏi nhiều điều và sống hết mình với đam mê. Nhưng càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, em lại càng khao khát có một người đồng hành, người để cùng nắm tay đi qua những năm tháng còn lại. Độc thân vẫn ổn nhưng nếu mình có đôi sẽ tuyệt vời hơn, phải không anh?

Đôi nét về bản thân: em cao 1m60, nặng 48 kg, vóc dáng cân đối. Mọi người nhận xét em là cô gái có vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng, xinh xắn, em không nổi bật như hoa hậu nhưng đủ để khiến anh mỉm cười khi gặp. Có lẽ vì lớn lên ở một tỉnh miền Trung đầy nắng gió nên tính cách em có phần mộc mạc với phong cách giản dị, thanh lịch. Em không xăm mình, không nhuộm tóc, không phẫu thuật thẩm mỹ và luôn giữ cho mình những nét truyền thống giản dị từ ngoại hình, tính cách đến lối sống. Em có thể làm mọi việc từ nấu ăn, thích cắm hoa, dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Em từng học qua vẽ và đàn, thích chăm sóc không gian sống của mình. Dù sống xa nhà nhưng em luôn ý thức sức khỏe, tự chăm sóc bản thân, nấu ăn và tập thể dục mỗi ngày, vì với em, muốn cùng ai đó sống tốt, trước hết phải sống tốt một mình, đúng không anh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, em làm cho công ty nước ngoài tại TP HCM với mức thu nhập khá tốt. Chuyên ngành ở đại học của em là Kinh tế đối ngoại nên em có thể giao tiếp tiếng Anh ở mức khá, đủ để giao tiếp với đồng nghiệp bên HO (Head Office) của công ty. Em có hai chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Trung, dù tiếng Trung không quá giỏi nhưng đủ để giao tiếp với người Trung Quốc.

Gia đình em theo đạo Phật, em cũng là một Phật tử. Em hiểu về nhân quả, sống hướng thiện, ăn chay ngày Rằm và mùng một, đến chùa cầu bình an vào mỗi cuối tuần. Em được may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc và xây dựng một gia đình hạnh phúc cũng luôn là mơ ước bấy lâu của em. Vì vậy hy vọng anh cũng theo đạo Phật giống em để mình cùng nhau đi chùa, lễ Phật cầu bình an. Nếu anh không theo đạo Phật cũng không sao, em luôn tôn trọng tôn giáo, tín ngưỡng của mọi người.

Hy vọng sớm tìm được anh, người đàn ông của cuộc đời em, một người trưởng thành, điềm đạm, chân thành, có sự nghiệp và kinh tế ổn định, sống hướng về gia đình. Anh lớn tuổi hơn em nhé, có thể còn độc thân hoặc từng trải qua cuộc hôn nhân, nhưng nếu anh thực sự nghiêm túc và có mong muốn xây dựng một tổ ấm, em tin mình có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp. Mong anh có đạo đức, biết cách đối nhân xử thế cùng lối sống và sở thích lành mạnh, có tư duy cầu tiến.

Anh à, gặp được nhau là duyên, còn phận là hai đứa nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường phía trước. Hy vọng cho em, anh và các độc giả đang tìm kiếm nhân duyên trên VnExpress sớm gặp được duyên phận đời mình. Em chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ