Cung đường khám phá thiên nhiên, ẩm thực Bắc Thái Lan

Cung đường Chiang Mai, Lamphun, Lampang mang đến trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực truyền thống đa dạng, phù hợp du khách tìm hành trình nghỉ dưỡng đơn giản, chậm rãi.

So với khu vực miền Nam và trung tâm sôi động, cung đường Chiang Mai - Lamphun - Lampang với các điểm đến giới thiệu văn hóa, ẩm thực ở miền Bắc xứ chùa Vàng trở thành lựa chọn cho những ai tìm kiếm hành trình nhẹ nhàng. Không gian gần gũi thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa hòa quyện mang lại trải nghiệm khác biệt so với các hành trình quen thuộc đến Bangkok, Phuket, Krabi hay Koh Samui...

Doi Inthanon - đỉnh núi được mệnh danh "nóc nhà Thái Lan" ở Chiang Mai. Ảnh: TAT

Từ Việt Nam, du khách có thể bay thẳng từ Hà Nội đến Chiang Mai. Hành trình từ các tỉnh, thành phố khác cũng thuận tiện với nhiều lựa chọn nối chuyến linh hoạt tại Bangkok. Ở miền Bắc, việc di chuyển giữa ba tỉnh Chiang Mai - Lamphun - Lampang có thể tiếp nối bằng đường bộ hoặc tàu hỏa.

Chiang Mai mang đến sự cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Đỉnh Doi Inthanon được mệnh danh "nóc nhà Thái Lan", nổi tiếng với các cung trekking xuyên rừng như Ang Ka Luang hay Kew Mae Pan. Trong khi làng Mae Kampong nép mình giữa núi đồi, mang lại trải nghiệm chậm rãi, yên bình hơn.

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng tổ chức vào tháng 11 hàng năm ở Chiang Mai. Ảnh: TAT

Bên cạnh cảnh quan, thành phố còn có các không gian tích hợp giải trí, mua sắm, ẩm thực như Jing Jai Market, One Nimman hay Baan Kang Wat, bày bán nhiều sản phẩm thủ công bản địa song hành cùng thiết kế đương đại. Cuối tuần, chợ đêm chủ nhật và thứ bảy trở thành điểm hẹn văn hóa, giúp du khách khám phá đời sống cộng đồng và mua sắm sản phẩm thủ công.

Di sản Lanna hiện diện qua hệ thống chùa tháp như Wat Phra That Doi Suthep, Wat Lok Moli, Wat Ton Kwen hay Wat Sri Suphan với kiến trúc mái nhiều tầng đặc trưng. Khi di chuyển quanh phố cổ bằng songthaew (xe lam) đỏ, du khách có thể cảm nhận nhịp sống thường nhật của người dân, ngắm nhìn đường phố, cảnh vật xung quanh với không khí mát mẻ.

Chùa Wat Phra That Hariphunchai, Lamphun. Ảnh: TAT

Ẩm thực Bắc Thái hoàn thiện trải nghiệm tại miền Bắc Thái với các món Khao Soi, Sai Ua, Nam Prik Ong, Nam Prik Num hay Gaeng Hang Lay. Song song đó, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như Cheeva Spa, Oasis Spa Lanna hay RarinJinda Wellness Spa mang đến khoảng thời gian thư giãn. Vào tháng 11 hàng năm, lễ hội Yi Peng và Loy Krathong thắp sáng bầu trời và mặt nước Chiang Mai bằng đèn trời và hoa đăng, tạo nên khung cảnh đẹp mắt, ấn tượng.

Ẩm thực Bắc Thái. Ảnh: TAT

Cách Chiang Mai khoảng 30 km, Lamphun mang đến nhịp sống khoan thai và chiều sâu văn hóa bản địa. Là thủ phủ trồng nhãn của Thái Lan, địa phương này sáng tạo nhiều món ăn từ loại trái cây này như cà phê nhãn, hủ tiếu nhãn hay pad thai nhãn (hủ tiếu xào nhãn).

Trải nghiệm ngồi xe ngựa dạo quanh các công trình kiến trúc cổ ở Lampang. Ảnh: TAT

Khi dạo bước quanh phố cổ, du khách có thể tiện đường ghé Lamphun Walking Street vào cuối tuần để cảm nhận sự thân thiện của cộng đồng địa phương. Trung tâm tâm linh của tỉnh là Wat Phra That Hariphunchai - một trong những ngôi chùa cổ quan trọng miền Bắc Thái - nơi lễ hội Yi Peng thắp sáng cả khoảng trời với hàng vạn đèn lồng.

Lampang ghi dấu bằng không gian di sản và cộng đồng nghệ nhân thủ công. Thành phố nổi tiếng với nghề gốm truyền thống và hình ảnh xe ngựa - phương tiện từng phổ biến và nay trở thành trải nghiệm đặc trưng cho du khách.

Chùa Wat Phra That Lampang Luang là biểu tượng tâm linh với kiến trúc gỗ Lanna gần như nguyên vẹn. Trong khi Earth & Fire Ceramics Studio mang đến cơ hội tìm hiểu quy trình làm gốm và tham gia workshop thực tế.

Thiên nhiên Lampang hiện lên rõ nét tại công viên Chae Son National Park với suối nước nóng tự nhiên, thác nhiều tầng và các cung đường mòn xanh mát. Trải nghiệm ngâm khoáng và thưởng thức trứng luộc suối nóng là điểm nhấn được nhiều du khách lựa chọn. Buổi chiều, Kad Kong Ta - khu phố cổ ven sông với nhà gỗ xưa, quán cà phê và gallery nhỏ - trở thành điểm dừng chân quen thuộc với chợ đi bộ nhộn nhịp cuối tuần.

Đan Minh