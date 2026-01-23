Cùng đồng hành, cùng bình yên em nhé

Anh thấy vui và hạnh phúc khi người mình thương cũng vui và hạnh phúc.

Chào em,

Giữa cuộc sống nhiều biến động, có lẽ điều mà ai trong chúng ta cũng âm thầm tìm kiếm không phải là danh vọng hay vật chất, mà là sự bình yên. Với anh, hạnh phúc là sự an yên trong tâm hồn.

"Giàu chưa chắc đã sướng, nghèo chưa hẳn đã khổ. Bởi sau tất cả, sau những bão giông, biến cố, khó khăn của cuộc đời, điều mà mọi người mong cầu nhất vẫn là bản thân và những người mình yêu thương được bình an".

Anh lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa, nơi từ nhỏ anh đã được dạy cách sống tử tế, yêu thương, nhẫn nại, biết tôn trọng nhau, sống có trách nhiệm và đề cao sự chung thủy. Vì vậy, với anh, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là một hành trình đồng hành và cùng nhau xây dựng.

Về anh, anh cao 1m70, nặng 65 kg, vóc dáng cân đối, có ngoại hình sáng và gương mặt ưa nhìn. Công việc hiện tại của anh là nhân viên văn phòng trong lĩnh vực công nghệ. Công việc này giúp anh có tài chính ổn định, đủ để lo cho bản thân và gia đình.

Ngoài công việc, anh tìm thấy sự cân bằng qua những chuyến du lịch trải nghiệm. Anh thích tìm về những nơi tĩnh lặng, gần gũi thiên nhiên để giải tỏa áp lực và học thêm nhiều điều mới mẻ.

Trong tình yêu, anh không tìm một người phải thay đổi để phù hợp với mình. Anh trân trọng con người thật của em và tin rằng yêu thương là khi cả hai được là chính mình, không kiểm soát, không áp đặt nhưng luôn có nhau trên từng chặng đường. Anh thấy vui và hạnh phúc khi người mình thương cũng vui và hạnh phúc.

Anh mong gặp được em, một người phụ nữ trưởng thành, chân thành và biết tôn trọng sự khác biệt. Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững không được xây bằng sự ép buộc mà bằng sự tự nguyện, cùng đồng hành và cùng nhau xây dựng, dù thuận lợi hay khó khăn, từng ngày một, trong bình an.

Nếu em cảm nhận được sự bình an trong những dòng này, anh mong sẽ có cơ hội được lắng nghe câu chuyện của em. Hãy gửi thư cho anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ