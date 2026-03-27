Cùng anh bước tiếp nhé em

Có những lúc trong cuộc sống, người ta chỉ mong có một người để cùng sẻ chia những điều rất đỗi bình dị.

Tôi 35 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương, công việc ổn định. Tôi là người giản dị, không cầu kỳ, thích thể thao và một cuộc sống nhẹ nhàng, chân thành. Sau một lần đổ vỡ, hiện tôi là bố đơn thân. Cuộc sống giờ đây đã dần ổn định, nhưng trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống - một người bạn đồng hành để cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước.

Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn viết những dòng này để tìm kiếm một người con gái có thể đồng cảm và thấu hiểu. Tôi không tìm kiếm điều gì quá xa vời, chỉ mong gặp được một người chân thành, biết quan tâm, sẵn sàng cùng nhau xây dựng một mái ấm đúng nghĩa.

"Nếu em đến, anh không hứa cho em cả thế giới nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết mình để lo lắng, che chở và mang đến cho em một cuộc sống đủ đầy, bình yên. Anh tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc nhỏ bé ta dành cho nhau mỗi ngày.

Nếu em cũng đang tìm một người để nương tựa, để cùng cười, cùng cố gắng và cùng đi qua những thăng trầm của cuộc sống..., hãy cho anh một cơ hội được tìm hiểu em. Biết đâu, giữa dòng đời vội vã này, chúng ta lại tìm thấy nhau.

Anh vẫn đang chờ.

Họ tên: MAI THẾ TRUNG

Tuổi: 35 tuổi

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương

Giới tính: Nam

