Cụm san hô hơn 2.000 năm tuổi mọc cạnh miệng núi lửa

Cụm san hô Porites rus dài gấp hơn 4 lần xe buýt trường học, mọc tại miệng núi lửa ngầm gần đảo Maug, được coi là lớn nhất thế giới thuộc loài san hô đá.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) hôm 17/3 thông báo, quần thể san hô Porites rus, một loài san hô đá (san hô cứng), mọc lên từ miệng núi lửa ngầm gần đảo Maug, quần đảo Mariana, là cụm san hô lớn nhất thế giới thuộc loài này.

"Cụm san hô lớn đến mức chúng tôi rất khó đo đạc do các giới hạn an toàn khi lặn", tiến sĩ Thomas Oliver, nhà khoa học trong Chương trình Giám sát Rạn san hô Quốc gia (NCRMP) của NOAA, cho biết.

Nhà nghiên cứu bơi trước cụm san hô Porites rus ở đảo Maug. Ảnh: NOAA Fisheries

Người dân địa phương biết đến sự tồn tại của cụm san hô khổng lồ từ trước, nhưng NOAA mới chỉ tiến hành đo đạc sơ bộ lần đầu trong các cuộc khảo sát của NCRMP năm ngoái. Các phép đo cho thấy quần thể có diện tích khoảng 1.347 m2, đỉnh rộng 31 m (hơn gấp đôi chiều dài xe buýt trường học) và đáy rộng 62 m (hơn gấp 4 lần chiều dài xe buýt trường học). Điều này khiến nó trở thành cụm san hô Porites rus lớn nhất từng ghi nhận, gấp khoảng 3,4 lần cụm ở vùng Samoa thuộc Mỹ, đo đạc năm 2020.

Kích thước không phải điểm ấn tượng duy nhất về cụm san hô Porites rus ở đảo Maug. "Rất khó xác định tuổi thật của loài san hô này vì chúng không tạo ra vòng tăng trưởng như những loài khác. Chúng tôi ước tính Porites rus lớn thêm khoảng một cm mỗi năm. Vì vậy, một quần thể với kích thước như vậy chắc hẳn rất già", tiến sĩ Hannah Barkley, nhà khoa học của NCRMP, cho biết. Theo ước tính, quần thể ở đảo Maug đã hơn 2.050 năm tuổi.

Môi trường sống của cụm san hô Porites rus, một miệng núi lửa ngầm, cũng rất độc đáo. Nơi này có nhiều lỗ phun CO2, có thể tạo ra môi trường biển giàu tính axit hơn với những sinh vật sống lân cận. Điều này có thể giúp giới khoa học đo lường tác động của quá trình axit hóa đại dương.

"Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến hai thái cực - cụm san hô khổng lồ kiên cường phát triển mạnh và vùng chết gần các lỗ phun CO2 - cùng tồn tại trong một khu vực. Maug thực sự rất đặc biệt", Barkley nhận định.

So sánh kích thước của cụm san hô Porites rus ở đảo Maug với thợ lặn và xe buýt. Ảnh: NOAA

Tuy nhiên, quần thể san hô ở đảo Maug không phải lớn nhất thế giới. Danh hiệu này thuộc về quần thể san hô Pavona clavus ở ngoài khơi bờ biển Australia, ước tính dài 111 m và trải rộng 3.973 m2.

Thu Thảo (Theo IFL Science)