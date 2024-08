Cúm mùa có thể gây biến chứng gì ở người cao tuổi?

Ở người cao tuổi, cúm mùa có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và nhồi máu cơ tim, bên cạnh đó là nguy cơ biến cố bất thường liên quan đến đường huyết.

PGS.TS. Nguyễn Duy Cường, Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, các bệnh nền thường gặp ở người cao tuổi là bệnh cơ xương khớp, suy giảm miễn dịch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch, bệnh thận, đái tháo đường, hoặc những bệnh mà bệnh nhân phải dùng thuốc Corticoid kéo dài. "Khi mắc cúm, người cao tuổi có bệnh lý nền sẽ có biểu hiện rất nặng, bệnh nền cũng trở nặng", bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Người cao tuổi có thể gặp những biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm mùa. Ảnh: AdobeStock

Theo Hiệp hội Hô hấp châu Âu, ở người cao tuổi, cúm mùa có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 8 lần, nguy cơ đau tim và nhồi máu cơ tim gấp 10 lần, nguy cơ viêm phổi gấp 8 lần. Trong khi đó, Viện Y tế Quốc gia Mỹ chỉ ra, cúm mùa có thể dẫn đến nguy cơ biến cố bất thường liên quan đến đường huyết lên đến 74%. Vì thế, cúm mùa không phải bệnh vặt đối với người cao tuổi.

Trước gánh nặng của cúm mùa, WHO và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo tiêm vaccine ngừa cúm cho người cao tuổi vì đây biện pháp an toàn và hiệu quả để phòng ngừa nhiễm cúm cũng như các biến chứng do cúm gây ra. Theo số liệu từ Thư viện Cochrane (Anh), việc tiêm phòng vaccine cúm có thể giúp giảm 47% tử vong do mọi nguyên nhân và giảm nguy cơ nhập viện do viêm phổi, các bệnh đường hô hấp và các biến cố tim mạch khác (suy tim, đột quỵ).

Tiêm vaccine ngừa cúm là biện pháp hiệu quả để bảo vệ người cao tuổi khỏi cúm và các biến chứng nặng nề do cúm gây ra. Ảnh: AdobeStock

Dưới góc độ của một chuyên gia y tế dự phòng, bác sĩ Đinh Văn Thới - Trưởng phòng khám Tiêm chủng, Viện Pasteur TP HCM nhấn mạnh: "Vaccine cúm an toàn và hiệu quả cho người cao tuổi. Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngừa của vaccine thường được khoảng một năm và mỗi năm thì virus cúm sẽ thay đổi chủng. Vì vậy, người cao tuổi được khuyến cáo tiêm vaccine ngừa cúm hàng năm, mỗi năm một mũi".

Đối với người cao tuổi, bên cạnh dinh dưỡng, lối sống lành mạnh thì dự phòng các bệnh nguy hiểm như cúm mùa cũng là yếu tố quan trọng giúp họ sống khỏe mạnh và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tuổi xế chiều. Bước vào giai đoạn giao mùa, thời tiết có nhiều chuyển biến phức tạp, những trận mưa lớn xen kẽ nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho virus cúm phát triển mạnh. Gia đình có người thân cao tuổi cần đặc biệt lưu ý và chủ động tiêm phòng ngay khi có thể.

Mộc Trà