Cụm linh vật ngựa ở Quảng Trị bị phá hoại

Nhiều bức tượng trong cụm linh vật ngựa tại xã Lao Bảo, Quảng Trị bị kẻ gian đập gãy đầu, cụt chân và đuôi, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Sáng 12/3, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận cụm linh vật ngựa "Mã đáo thành công" đặt tại khu vực hồ Tâm Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng do có tác động ngoại lực.

Sự việc được phát hiện lần đầu vào chiều 11/3. Thời điểm đó, các linh vật chỉ bị hư hỏng nhẹ ở một vài vị trí, chính quyền địa phương đã dự định thuê thợ sửa chữa. Đến sáng 12/3, tình trạng phá hoại trở nên nghiêm trọng hơn khi toàn bộ 8 bức tượng trong cụm linh vật đều bị hư hỏng.

Cụm linh vật ngựa bị chặt phá mất nhiều bộ phận. Ảnh: NKT

Tại khu vực trưng bày, nhiều linh vật ngựa bị tác động mạnh dẫn đến gãy rời phần đầu, cụt chân hoặc đứt đuôi. Các mảnh vỡ từ vật liệu composite và xốp vương vãi trên nền gạch. Các vết gãy có dấu hiệu bị chặt, đập bằng vật cứng, không phải do các yếu tố khách quan từ thời tiết.

Dòng chữ trang trí "Xuân Bính Ngọ" đặt cạnh đó cũng có dấu hiệu đập phá gây biến dạng. Hiện, khu vực này được phong tỏa để kiểm tra. Lãnh đạo xã Lao Bảo cho hay cụm tượng bị phá hoại có chủ đích. Công an xã đang rà soát dữ liệu camera từ các hộ dân xung quanh và các tuyến đường dẫn vào công viên để nhận dạng nghi phạm phá hoại.

Khu vực trưng bày cụm linh vật ngựa vương nhiều mảnh vỡ. Ảnh: NKT

Cụm tượng "Mã đáo thành công" gồm 8 con ngựa, cao từ 2 m đến 3,5 m, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 400 triệu đồng. Công trình ra mắt vào cuối tháng 1, thu hút khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, dàn linh vật sẽ được trưng bày tại đây đến hết ngày 30/4 để phục vụ du khách dịp lễ.

Việc cụm tượng bị hủy hoại gây tiếc nuối cho người dân địa phương và du khách. Cụm linh vật được xem là điểm nhấn cảnh quan của xã Lao Bảo. Chính quyền địa phương lên phương án xử lý, khắc phục đối với các bức tượng đã biến dạng và tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản công cộng tại khu vực này.

Cụm linh vật ngựa trước khi bị phá hoại. Ảnh: NVCC

Mai Phương