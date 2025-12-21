Cúm gia cầm nguy cơ trỗi dậy

Các chuyên gia cảnh báo virus cúm A/H3N2 và cúm gia cầm A/H5N1 đang trỗi dậy, nguy cơ bùng phát đại dịch nếu chúng vượt qua được rào cản lây nhiễm giữa các loài.

TASS ngày 20/12 dẫn tiến sĩ Elena Malinnikova (Nga), chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và virus học, cảnh báo đại dịch cúm trong tương lai là điều khó tránh khỏi, "chỉ là khi nào và mức độ nghiêm trọng ra sao". Virus cúm A/H3N2 đã lưu hành trong quần thể người hơn 50 năm, còn virus cúm gia cầm có chứa kháng nguyên hemagglutinin-5 (H5). "Triển khai các biện pháp giám sát đặc biệt vào lúc này là hoàn toàn có cơ sở bởi virus cúm đang có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ", bà nói.

Tuy nhiên, bà khuyên người dân không nên hoảng loạn: "Điều này không có nghĩa là chúng ta đang ở thế bị động. Chúng ta đã có sẵn các loại thuốc kháng virus và vaccine phòng bệnh".

Ảnh minh họa: Medicalporttunccevik

Tiến sĩ Malinnikova kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh dịch tễ như đeo khẩu trang tại nơi đông người, tiêm phòng đầy đủ và duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân. "Ngày nay, tiêm chủng là yêu cầu bắt buộc với mọi người. Các loại vaccine hiện đại tiêm an toàn cho cả phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mạn tính nặng và người bị suy giảm miễn dịch", bà cho hay.

Trước đó, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Svetlana Vakhrusheva cũng báo cáo các biến chứng nặng nhất của cúm A/H3N2 thường diễn tiến ở người cao tuổi, trẻ em và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính. Bà cho biết thêm phụ nữ mang thai cũng là nhóm gặp rủi ro cao. Phác đồ điều trị bao gồm nghỉ ngơi, uống nhiều nước và điều trị triệu chứng, trong khi thuốc kháng virus được chỉ định cho một số nhóm bệnh nhân nhất định.

Cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết nước này đang ghi nhận sự gia tăng theo mùa của các ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARVI) và cúm, trong đó virus cúm A/H3N2 chiếm ưu thế. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp mắc cúm tại Nga đều ở mức độ nhẹ đến trung bình, chiếm tới 99,5% tổng số ca bệnh. Tỷ lệ nhập viện do cúm và ARVI vẫn duy trì ở mức thấp là 1,8%.

Đại dịch cúm năm 1968 là đợt bùng phát cúm toàn cầu bắt nguồn từ Trung Quốc vào tháng 7/1968 và kéo dài đến tận giai đoạn 1969–1970.

Cúm Hong Kong bắt nguồn từ đại dịch cúm năm 1968 do virus cúm A/H3N2 gây ra tại Hong Kong, Trung Quốc, theo Britannica. Trong vòng hai tuần, hơn 500.000 ca được báo cáo tại đặc khu này. Do Hong Kong là cửa ngõ giao thương quốc tế, virus đã nhanh chóng theo các đường tàu biển và hàng không lan ra khắp thế giới. Đây được coi là đại dịch cúm nghiêm trọng thứ ba trong thế kỷ 20, nối tiếp đại dịch cúm năm 1957 và đại dịch cúm 1918-19, khiến khoảng 1-4 triệu người tử vong.

Bình Minh (Theo TASS, Gazeta)