Cụm dịch Nam Kinh bóp nghẹt ngành dịch vụ Trung Quốc

Ca nhiễm liên tục tăng trong một tháng từ khi cụm dịch Nam Kinh bùng phát, buộc Trung Quốc áp lệnh phong tỏa tác động nặng đến ngành dịch vụ.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 111 ca nCoV, gồm 83 ca lây nhiễm trong cộng đồng, phần lớn được phát hiện ở tỉnh Giang Tô. Những biện pháp hạn chế chặt chẽ vẫn được áp dụng tại nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc, trong bối cảnh đợt bùng phát dịch từ Nam Kinh đã kéo dài sang tuần thứ tư.

Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 583 ca nhiễm nCoV mới trong tuần trước, tăng 85,1% so với một tuần trước đó. Con số này không thay đổi nhiều so với mức 87,5% cách đây hai tuần. Tốc độ lây nhiễm nhanh trong đợt bùng phát này được cho là do biến chủng Delta.

Hành khách tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 10/8. Ảnh: AFP.

Chính quyền Trung Quốc chưa áp đặt phong tỏa toàn diện giống đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc hồi năm ngoái nhằm tránh gây tê liệt hoàn toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những biện pháp hiện nay đang bóp nghẹt ngành dịch vụ, cản trở đà hồi phục từ đầu năm.

"Làn sóng dịch bệnh hiện tại buộc Trung Quốc tái áp đặt nhiều quy định giãn cách xã hội chặt chẽ, gây tổn hại đáng kể với lĩnh vực vận tải, du lịch và nhiều ngành dịch vụ khác. Chúng tôi dự đoán các ngành dịch vụ tại Trung Quốc không thể hồi phục hoàn toàn trước quý IV", nhóm phân tích của tập đoàn tài chính Citigroup cho biết trong báo cáo hôm 11/8.

Ding, chủ một nhà nghỉ 15 phòng ở tỉnh Tứ Xuyên, cho biết bà kỳ vọng ít nhất 80% số phòng sẽ kín chỗ vào các ngày trong tuần từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Tuy nhiên, 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở tỉnh này khiến tỷ suất sử dụng thực tế chỉ khoảng 20-30%.

Khi mùa du lịch bắt đầu vào tháng 7, bà thu được khoảng 300.000 nhân dân tệ (46.000 USD) tiền cho thuê phòng chỉ trong một tháng. "Sang tháng 8, đạt được 100.000 nhân dân tệ đã là mốc rất khó khăn", Ding cho hay.

Các chuyến bay nội địa vẫn được phép rời những thành phố phát hiện ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. Tuy nhiên, thủ đô Bắc Kinh đã cấm toàn bộ chuyến bay và tàu hỏa đến từ những khu vực ghi nhận ca nhiễm. Công ty dữ liệu hàng không OAG cho biết số hành khách đặt chỗ trên các chuyến bay tại Trung Quốc đã giảm 31,9% trong tuần trước, một trong những mức sụt giảm mạnh nhất từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm ngoái.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 9/8 cảnh báo "tâm lý lơi lỏng" trong cuộc chiến với Covid-19, yêu cầu chính quyền các địa phương quyết liệt truy vết ca nhiễm và khắc phục các lỗ hổng trong công tác chống dịch.

Giới phân tích cho rằng biến chủng Delta là phép thử lớn nhất với chiến lược ứng phó Covid-19 của Bắc Kinh, nhưng nhận định chính quyền Trung Quốc có thể dập tắt đợt bùng phát trước khi nó lây lan vượt tầm kiểm soát, dù nước này có thể chịu thiệt hại về kinh tế.

Trung Quốc đến nay đã ghi nhận tổng cộng 94.080 ca Covid-19, trong đó 4.636 người đã chết. Các trường hợp nhiễm virus không có triệu chứng không được nước này đưa vào danh sách thống kê ca nCoV chính thức.

Vũ Anh (Theo Reuters)