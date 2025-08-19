Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN sẵn sàng cho thuê

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN có quy mô 50 ha, cung cấp hạ tầng kỹ thuật và tiện ích hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi, thời hạn thuê dài hạn cùng nhiều chính sách ưu đãi.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành "công xưởng mới" của thế giới, Khánh Hòa nổi lên như trung tâm chiến lược, hội tụ đủ lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn nhân lực để thu hút đầu tư công nghiệp. Nổi bật trong số đó, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN được xem là điểm đến cho các dự án sản xuất hiện đại, quy mô và bền vững.

Phối cảnh hạ tầng đồng bộ tại Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN - sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất xanh và phát triển bền vững. Ảnh: VCN

Dự án tọa lạc tại quốc lộ 27C, sát tuyến cao tốc Bắc - Nam, được trang bị hạ tầng đồng bộ gồm trạm điện 110/22KV, hệ thống cấp - thoát nước, mạng viễn thông VNPT, FPT, Viettel cùng hệ thống xử lý rác thải, nước thải đạt chuẩn quốc tế.

Các khu vực được bố trí camera giám sát, hàng rào an ninh, đồng thời có sự hỗ trợ từ các tiện ích ngoại khu như ngân hàng, bệnh viện, bưu điện và dịch vụ logistics, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng.

Thời hạn thuê đất linh hoạt đến 50 năm giúp các doanh nghiệp thuận lợi lập kế hoạch dài hạn, đồng thời phù hợp với nhiều ngành nghề như công nghệ cao, cơ khí chính xác, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo và logistics.

Hiện, nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô gồm: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, thuế suất 10% trong 15 năm.

Đối với thuế nhập khẩu, doanh nghiệp được miễn 5 năm cho nguyên liệu, linh kiện chưa sản xuất trong nước; miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

Chủ đầu tư VCN cam kết ba lợi thế quan trọng dành cho khách hàng, gồm: hoàn lại tiền cọc trong trường hợp không được cấp phép đầu tư (nguyên nhân không xuất phát từ phía khách hàng). Đơn vị cũng đồng hành nhà đầu tư trong toàn bộ quy trình pháp lý và thủ tục liên quan, đồng thời đảm bảo tiến độ bàn giao như cam kết.

Một góc tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VCN

Khánh Hòa có vị trí thuận lợi trong chuỗi cung ứng nhờ hệ thống kết nối đa dạng gồm: cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 27C, cảng Nha Trang, cảng Cam Ranh, sân bay quốc tế Cam Ranh và tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến hình thành trong tương lai. Hạ tầng này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chi phí logistics và tăng cường khả năng giao thương quốc tế.

Cùng với đó, địa phương có lực lượng lao động trẻ, tay nghề cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và chế biến. Thu nhập bình quân tăng ổn định tạo điều kiện thuận lợi để tuyển dụng và giữ chân nhân sự, hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm triển khai hoạt động lâu dài.

Theo đại diện chủ đầu tư, cụm công nghiệp Diên Thọ VCN định hướng phát triển theo tiêu chuẩn ESG, chú trọng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Các yếu tố trên phù hợp với yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

(Nguồn: Diên Thọ VCN)