Cụm chung cư cháy ở Hong Kong từng bị cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn

Giới chức Hong Kong từng nhắc nhà thầu bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court, lần gần nhất là ngày 20/11.

Cục Lao động Hong Kong hôm nay cho biết đã tiến hành kiểm tra cụm chung cư Wang Fuk Court tổng cộng 16 lần kể từ tháng 7/2024, lần gần nhất diễn ra hôm 20/11. Các đợt kiểm tra bao gồm nhiều hạng mục, trong đó có xác định hệ thống giàn giáo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không.

Cơ quan này hồi đầu tuần cũng nhắc nhở nhà thầu thực hiện những biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Cục cũng xác định có những điều kiện không an toàn khi công nhân làm việc trên cao và đã đưa ra 3 cảnh báo.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong Đám cháy bao trùm khu chung cư ở Hong Kong ngày 26/11. Video: Reuters

Ho Wing-ip, kỹ sư dày dạn kinh nghiệm về điện và xây dựng ở Hong Kong, lưu ý rằng nhiều cư dân không nghe thấy chuông báo cháy khi ngọn lửa bùng phát.

Ông đặt câu hỏi tại sao hệ thống an toàn lại không hoạt động trong dự án cải tạo có nguy cơ cháy nổ cao như vậy. "Nếu nó không vận hành, liệu nhà thầu có báo trước cho lực lượng cứu hỏa để họ chuẩn bị những biện pháp đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp không?", ông đặt câu hỏi.

Chan Kwong-tak, cư dân 83 tuổi, xác nhận chuông báo cháy không kêu và cũng không có biện pháp sơ tán hay hướng dẫn nào cho những người sống trong tòa nhà. "Người già đang ngủ say sẽ tử vong trong đám cháy. Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo người xung quanh. Tất nhiên một số công nhân tại công trường có hút thuốc, nhưng họ nên cẩn thận, đặc biệt khi hàn", cư dân này cho hay.

Wong, cựu đội trưởng đội bảo vệ khu dân cư, nói vấn đề tồi tệ nhất là hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy và báo động luôn bị tắt để công nhân thuận tiện ra vào tòa nhà qua lối thoát hiểm. Cửa không bị khóa và chuông báo cháy sẽ không kêu.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 27/11. Ảnh: AFP

Lửa bắt đầu xuất hiện tại một giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House trong cụm chung cư Wang Fuk Court vào chiều 26/11, sau đó lan nhanh theo hệ thống giàn giáo bằng tre, bao trùm 7 trong số 8 tòa nhà.

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết tính đến chiều 27/11, ít nhất 65 người đã thiệt mạng do vụ cháy, cùng 70 người bị thương, trong đó có 10 lính cứu hỏa. Lực lượng cứu hộ ghi nhận 62 người kêu cứu từ trong các tòa nhà nhưng chưa thể tiếp cận họ.

Huyền Lê (Theo SCMP, Standard)