Cúm A/H5N6, H9N2, virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất

Bộ Y tế vừa bổ sung bệnh cúm A/H5N6, H9N2 và bệnh do virus Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A - đặc biệt nguy hiểm với khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao.

Quyết định của Bộ Y tế hôm 27/11 xếp ba căn bệnh này "ngồi chung" danh sách với các bệnh truyền nhiễm có độc lực mạnh nhất hiện nay (nhóm A) như bại liệt, cúm A/H5N1, dịch hạch, đậu mùa, sốt xuất huyết do virus Ebola (hoặc Lassa, Marburg), sốt Tây sông Nile, sốt vàng, tả, viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân.

Bác sĩ kiểm tra vaccine cúm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Cùng đợt này, cơ quan quản lý y tế cũng đưa 9 loại bệnh khác vào danh mục truyền nhiễm nhóm B (nhóm nguy hiểm, lây nhanh, có thể gây tử vong). Danh sách bổ sung gồm: bệnh do virus Adeno, virus gây u nhú ở người (HPV), virus hợp bào hô hấp (RSV), virus Chikungunya, vi khuẩn Whitmore, vi khuẩn Listeria monocytogenes, vi khuẩn Legionella pneumophila (gây viêm phổi), vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b và bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum.

Việc nâng mức độ cảnh báo lên nhóm A buộc các cơ sở y tế và người dân phải tuân thủ quy định phòng chống dịch ngặt nghèo hơn theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Khi phát hiện ca bệnh, người nghi ngờ mắc hoặc mang mầm bệnh nhóm A, các cơ sở y tế phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để khoanh vùng, khử khuẩn và xử lý ổ dịch. Bệnh nhân sau khi xuất viện cần đăng ký theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú.

Đặc biệt, quy định yêu cầu thi thể người tử vong do bệnh truyền nhiễm nhóm A phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong vòng 24 giờ.

Luật hiện hành phân chia bệnh truyền nhiễm thành 3 nhóm A, B và C dựa trên mức độ nguy hiểm giảm dần. Trong đó, nhóm A gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm, lan truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân. Nhóm C gồm các bệnh ít nguy hiểm hơn

Lê Nga