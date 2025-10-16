Cúi đầu chơi game trên điện thoại, nam sinh liệt nửa người

Trung QuốcXiaodong, sinh viên đại học năm ba ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, bị liệt nửa người do thói quen cúi đầu làm việc, chơi game trên điện thoại trong nhiều giờ liên tục.

Theo tờ Fujian Health News hôm 15/10, Xiaodong ở lại làm thêm trong kỳ nghỉ hè, dành nhiều giờ mỗi ngày để rửa bát và lau bàn tại một nhà hàng. Trở về ký túc xá sau một ngày làm việc, cậu thường cúi gằm mặt vào điện thoại để chơi game, mỗi lần kéo dài hơn 2-3 giờ. Trước khi phát bệnh vào ngày 30/7, nam sinh có những dấu hiệu cảnh báo như tê ở bàn tay, bàn chân và cổ. Hôm đó, Xiaodong đột ngột bị liệt chi dưới và sức lực ở hai tay cũng yếu dần, buộc phải cấp cứu tại Bệnh viện Số 1 Tuyền Châu.

Bác sĩ Huang Jiecong, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, nói nguyên nhân của trường hợp này là tư thế cúi đầu trong thời gian dài. Ông Jiecong cho hay khi nhập viện, bệnh nhân mất cảm giác ở cả hai chi dưới, liệt từ ngực trở xuống và cơ bắp chi trên suy yếu. Kết quả kiểm tra cho thấy một khối máu tụ lớn trong ống sống giữa các đốt sống cổ từ C4 đến T1 đang chèn ép tủy sống. Sau phẫu thuật, Xiaodong dần lấy lại được một phần khả năng vận động ở các chi nhưng vẫn cần tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng.

Ông Jiecong giải thích việc cúi đầu trong thời gian dài sẽ tạo áp lực lên các cơ phía sau cổ, gấp 3-5 lần trọng lượng của đầu. Nếu các cơ này mệt mỏi theo thời gian, áp lực có thể tác động trực tiếp lên các dây chằng và mạch máu trong ống sống. Các trường hợp có dị dạng mạch máu từ trước sẽ dễ bị vỡ và xuất huyết hơn, dẫn đến chèn ép tủy sống cấp tính và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây liệt suốt đời.

Sau ca phẫu thuật cấp cứu, nam sinh đã dần phục hồi được một phần khả năng vận động. Ảnh: Fujian Health News

Các bác sĩ cảnh báo cột sống cổ là một bộ phận tương đối mỏng manh của cơ thể. Việc duy trì tư thế xấu kéo dài có thể dễ dàng dẫn đến bệnh lý cột sống cổ. Các triệu chứng phổ biến bao gồm co cứng cơ, đau nhức, tê ở bàn tay, bàn chân và đau lan. Nếu xảy ra chèn ép tủy sống, tình trạng có thể tiến triển dẫn đến đi lại không vững, thậm chí bại liệt.

Ông Jiecong cho biết thêm với sự phổ biến ngày càng tăng của việc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính, tỷ lệ mắc bệnh lý cột sống cổ tăng theo từng năm. Nếu gặp các dấu hiệu cảnh báo như đau cổ, tê hoặc yếu ở các chi nên ngay lập tức tìm đến bác sĩ phẫu thuật cột sống chuyên nghiệp thay vì tìm đến những phương pháp massage hoặc bấm huyệt không chuyên vì điều này có thể làm chậm trễ việc điều trị. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo duy trì tư thế ngồi, ngủ đúng, tránh cúi đầu trong thời gian dài và bảo vệ sức khỏe cột sống cổ thông qua việc tập thể dục đều đặn.

Bình Minh (Theo CTWant, CtiNews)