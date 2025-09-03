Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tìm đại diện marketing tại Hà Nội

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam tìm kiếm đối tác đại diện marketing để chuẩn bị cho chiến dịch Visit Malaysia 2026.

Tourism Malaysia đang tìm kiếm đối tác đại diện marketing toàn thời gian tham gia vào chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026), dự kiến thu hút 35,6 triệu khách quốc tế và mang lại 147,1 tỷ RM (hơn 794 nghìn tỷ đồng). Đại diện này sẽ làm việc tại Đại sứ quán Malaysia, số 45 Điện Biên Phủ, Hà Nội, với vai trò cầu nối triển khai các hoạt động truyền thông và tiếp thị theo định hướng của Tourism Malaysia.

Tháp đôi Petronas là một trong những biểu tượng của Malaysia. Ảnh: Tourism Malaysia

Phạm vi công việc gồm xây dựng và triển khai chiến dịch marketing, tổ chức hội chợ và roadshow, hội thảo, phối hợp phát triển sản phẩm tour và kết nối doanh nghiệp du lịch hai nước. Đối tác đại diện cũng sẽ đảm nhiệm các hoạt động báo chí, truyền thông như soạn thảo thông cáo báo chí, chuẩn bị tài liệu quảng bá và tổ chức các chuyến du lịch khảo sát cho báo chí tại Malaysia. Bên cạnh đó, đơn vị trúng thầu còn có nhiệm vụ nghiên cứu xu hướng thị trường và đưa ra khuyến nghị chiến lược.

Yêu cầu nhân sự đại diện là công dân Việt Nam, thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh, có thể đi công tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, cần kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong marketing, truyền thông hoặc du lịch, am hiểu thị trường du lịch miền Bắc và có kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện.

Nhân sự trúng tuyển sẽ ký hợp đồng lao động 12 tháng từ 15/10/2025 đến 14/10/2026 với mức lương 1.384 USD mỗi tháng (tương đương hơn 36 triệu đồng). Hỗ trợ chi phí ngoài tối đa 616 USD (khoảng hơn 16 triệu đồng) mỗi tháng cho đi lại, tiếp khách và sự kiện (cần phê duyệt trước), thanh toán bằng USD (đã bao gồm thuế và chi phí hành chính).

Các đại diện marketing quan tâm cần chuẩn bị hồ sơ năng lực, thông tin nhân sự đề cử, kế hoạch marketing 12 tháng cho thị trường miền Bắc, thư giới thiệu từ khách hàng đã hợp tác cùng báo giá chi tiết. Hồ sơ dự thầu gửi về văn phòng Tourism Malaysia theo địa chỉ tầng 12, phòng 1208, Me Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP HCM, đồng thời gửi bản mềm qua email cho bà Đỗ Phan Vĩnh Hải (vinhhai@tourism.gov.my).

Hạn cuối nộp hồ sơ là 17h ngày 10/9. Tourism Malaysia sẽ đánh giá dựa trên bốn tiêu chí: kinh nghiệm và thành tích (30%), năng lực nhân sự (25%), tính sáng tạo và chất lượng kế hoạch marketing (25%) cùng tính cạnh tranh của chi phí (20%).

Tourism Malaysia thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, chuyên trách quảng bá Malaysia là một điểm đến du lịch được yêu thích.

(Nguồn: Tourism Malaysia)