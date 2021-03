Cục Xúc tiến Du lịch Jeju tổ chức giải chạy ảo RUN to Jeju

Cục Xúc tiến Du lịch Jeju phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức giải chạy ảo RUN to Jeju - Jeju Spring Virtual Run 2021 từ 1 đến 25/4.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp trong nước và thế giới khiến cho các hoạt động ngoài trời phải tạm dừng, giải chạy RUN to Jeju - Jeju Spring Virtual Run 2021 do Cục xúc tiến Du lịch Jeju cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức trực tuyến nhằm tạo ra một sân chơi ý nghĩa để cổ vũ tinh thần thể dục thể thao và nâng cao ý thức về sức khỏe.

Giải chạy được tổ chức dựa trên những cảm hứng về bức tranh mùa xuân đầy màu sắc ở Jeju như cung đường hoa anh đào thơ mộng, đồng cải dầu vàng ươm trên nền xanh của biển, những chặng đường biển đầy nắng gió và cung đường rừng hùng vĩ tại Hallasan...

Các cự ly thi đấu được đặt theo tên của những cung đường đẹp nhất tại Jeju vào mùa xuân, tạo nên sự thú vị cho các chặng thử thách. Các cự ly thi đấu gồm 10 km mang tên chặng Hoa Anh Đào, chặng Hoa Cải Dầu với 21 km, chặng Đường ven biển Jeju dành cho cự ly 55 km còn chặng Đường rừng Hallasan cự ly 100 km.

RUN to Jeju 2021 lấy cảm hứng từ những cung đường tuyệt đẹp tại Jeju. Ảnh: RUN to Jeju.

RUN to Jeju có cơ cấu giải thưởng giá trị với một giải đặc biệt chung cuộc là đồng hồ Garmin Forerunner 745, kỷ niệm chương và bộ quà tặng RUNtoJeju Set dành cho người có số kilomet cộng dồn cao nhất cuộc thi. Bốn giải nhất mỗi giải gồm tai nghe Samsung Galaxy Buds Live, huy chương và bộ quà tặng RUNtoJeju Set cho 4 người chơi may mắn thuộc 4 hạng mục thi đấu hoàn thành cuộc thi và nằm trong Top 10 người có tốc độ trung bình nhanh nhất trong mỗi hạng mục.

Giải cũng dành 200 giải hoàn thành với mỗi giải một voucher Tiki trị giá 100.000 đồng dành cho 200 người đầu tiên gửi giấy chứng nhận hoàn thành về cho ban tổ chức và thực hiện đầy đủ các điều kiện của ban tổ chức sau khi kết thúc cuộc thi.

Ngoài ra, cuộc thi còn có 11 giải may mắn được tổ chức hàng tuần mang đến cơ hội nhận quà cho tất cả người chơi tham dự. Trong đó một giải may mắn hoàn thành chặng gồm vali Ohana 20 inch dành cho người may mắn đã hoàn thành chặng thi đăng ký. 10 giải may mắn với mỗi giải một bộ quà tặng RUNtoJeju Set cho người may mắn đã hoàn thành tối thiểu một km chặng thi đăng ký. Đồng thời, người chơi có thể tham các các mini event bên lề cùng gia đình, bạn bè để nhận nhiều phần quà thú vị.

Tham gia giải chạy trực tuyến, runner có thể chạy ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào, chỉ cần bạn có kết nối và ghi nhận lại kết quả của mình trên máy điện thoại cá nhân, thông qua ứng dụng Strava và 84 Race.

Giải chạy mở cổng đăng ký từ 0h ngày 25/3 và kết thúc đăng ký lúc 23h59 ngày 24/4. Cuộc thi bắt đầu từ 0h ngày 1/4 đến hết ngày 25/4.

Đây là cơ hội để cùng gia đình, bạn bè rèn luyện sức khỏe với bộ môn chạy thú vị và nhận nhiều giải thưởng giá trị từ chương trình. Người chơi muốn tham dự có thể tạo tài khoản trên nền tảng 84 Race và kết nối với nền tảng Strava hoặc sử dụng đồng hồ thể thao như Garmin, Suunto, Polar... Chi tiết xem tại đây.

Bảo Khánh