Cục Xuất nhập cảnh áp dụng kiểm soát an ninh cấp độ 1 tại 3 sân bay

Hà NộiBa sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng được áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 đến hết ngày 28/10 để phục vụ lễ ký Công ước Hà Nội.

Biện pháp kiểm soát được áp dụng từ 20/10 đến hết ngày 28/10. Đây là mức tăng cường đầu tiên trong hệ thống ba cấp độ kiểm soát an ninh hàng không của Việt Nam nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sớm các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hàng không dân dụng. Mức này được áp dụng khi có thông tin về khả năng đe dọa an ninh hoặc các sự kiện quốc tế lớn đang diễn ra.

Động thái này được Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an (A08) đưa ra để bảo đảm an ninh tuyệt đối trong thời gian tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10).

A08 yêu cầu, những ngày này tại sân bay phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, thông tin hệ thống. Các lực lượng cần tăng tần suất tuần tra, giám sát an ninh hàng không bằng camera khu vực công cộng; kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và nơi khuất.

Lực lượng an ninh cũng tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế, soi chiếu an ninh, hành lý, người không phải hành khách và đồ vật mang ra, vào khu vực hạn chế.

Công an kiểm tra hộ chiếu với người nhập cảnh tại sân bay Nội Bài: Ảnh: Giang Huy

Theo nghị định 92/2015/NĐ-CP, đây là mức tăng cường cơ bản nhất, chưa phải tình huống khẩn cấp, song thể hiện tình trạng cảnh giác cao hơn bình thường, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay và hành khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Khi áp dụng biện pháp này, các hoạt động khai thác tại sân bay vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên hành khách được khuyến cáo nên đến sân bay sớm hơn 30 - 45 phút so với bình thường để tránh ảnh hưởng thời gian làm thủ tục. Một số hành động như kiểm tra giấy tờ, soi chiếu an ninh hoặc đối chiếu hành lý có thể được thực hiện kỹ hơn.

Từ 1/3, A08 được giao triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không thay cho Bộ Giao thông vận tải cũ. A08 sẽ tiếp nhận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không, tại cả cảng hàng không, sân bay và các cơ sở xử lý hàng hóa.

Lễ mở ký với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội. Công ước gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Hiện có gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực đã khẳng định tham dự lễ ký.

Phạm Dự