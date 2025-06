Cục trưởng công an 'vi hành' bắt kẻ sát nhân giả bệnh tâm thần

Trung QuốcThoát tội giết người nhờ đút tiền làm giấy giám định tâm thần giả, Dương Nghĩa Dũng coi đây là "kim bài miễn tử", cầm đầu băng nhóm hoành hành ngang ngược.

Sáng 23/5/2000, ông Lưu Hành Kiện, phó giám đốc một nhà máy quốc phòng ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) bất ngờ bị đâm chết khi đang nằm viện điều trị viêm gan B.

Theo lời nhân chứng, vào khoảng 6h, Dương Nghĩa Dũng, nằm phòng bệnh bên cạnh, trở nên cáu kỉnh sau khi nhận được một cuộc gọi nhắc đến "dự án", "thanh toán". Hắn đi qua đi lại trong hành lang và lẩm bẩm một mình. Một lúc sau, Dũng tìm thấy con dao sắc dài hơn 30 cm dưới gầm giường, vừa hét lớn vừa lao vào phòng bệnh của ông Kiện.

Chĩa mũi dao vào ngực ông Kiện, Dũng nói: "Ông có tin là tôi đâm thẳng vào đây không". Ông Kiện đang nằm đọc báo, tưởng hắn nói đùa nên đáp lại: "Chúng ta là anh em, sao cậu lại đâm tôi?". Lời còn chưa dứt, Dũng đã vung dao.

Sau khi gây án, Dũng trở về phòng. Hắn khai nhận tội ác khi bị bắt.

Hung thủ được thả tự do

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện vụ án khá kỳ lạ. Dũng không có quan hệ gì với ông Kiện, cũng không có xung đột nào trong gần một tháng nằm viện. Vậy động cơ giết người là gì? Cảnh sát đề xuất giám định tâm thần đối với Dũng do "động cơ phạm tội không rõ ràng và có hành vi bất thường trong thời gian nằm viện".

Ngày 2/6/2000, Bệnh viện An Khang, thuộc Công an thành phố Vũ Hán, chẩn đoán Dũng mắc hội chứng não cấp và đánh giá "không có năng lực trách nhiệm pháp lý". Ngày 11/9, Bệnh viện Tâm thần Vũ Hán làm giám định pháp y đối với Dũng, chẩn đoán mắc chứng loạn thần cấp, kết luận tương tự Bệnh viện An Khang.

Cảnh sát phụ trách vụ án thông báo cho gia đình nạn nhân rằng, theo luật, những người mắc bệnh tâm thần phạm tội trong thời gian phát bệnh không phải chịu trách nhiệm hình sự. Dũng sẽ được thả tự do mà không bị buộc tội.

Do gia đình nạn nhân nghi ngờ, cảnh sát Vũ Hán giám định nhiều lần và vẫn xác định hắn đang phát bệnh tâm thần khi giết người. Kết luận của cơ quan chức năng khiến gia đình ông Kiện chìm trong tuyệt vọng. Người mẹ 70 tuổi của nạn nhân đau buồn đến mức treo cổ tự tử.

'Sát nhân tâm thần' mở tiệc mừng

Dương Nghĩa Dũng có biệt hiệu là "Dương Lão Tam", nổi tiếng trong thế giới ngầm của thành phố Tùng Tư (tỉnh Hồ Bắc), xưng bá một vùng, không việc ác nào không làm. Trong mắt người dân địa phương, hắn là "Dương Diêm Vương" không ai dám động vào.

Dũng có một "chiến hữu thân cận" tên là Vương Thực, 38 tuổi, vốn là quân nhân xuất ngũ. Người này từng làm việc ở Cục Vật tư, sau đó chuyển sang kinh doanh thép. Mong tìm một "kẻ tàn nhẫn" giúp mình xử lý các đối thủ, Thực hợp tác ăn ý với Dũng từ năm 1997, xây dựng mạng lưới tội phạm dựa trên tiền bạc và bạo lực.

An toàn trở về Tùng Tư sau khi giết người ở Vũ Hán, Dũng có thêm "vốn liếng" để khoe khoang, đặc biệt là bản giám định tâm thần được hắn coi như "giấy phép giết người", thấy ai không vừa mắt thì xử người đó. Dũng từng tuyên bố "ta có giấy phép giết người, ta sợ ai?", tỏ rõ sự ngông cuồng, coi thường luật pháp.

Ngày 17/11/2000 là sinh nhật lần thứ 32 của Dũng, lúc này hắn vừa được thả về Tùng Tư không lâu. Thực bày hơn 20 bàn tiệc tại khách sạn để chúc mừng Dũng.

Hôm đó, 10 thủ hạ của Dũng và Thực mặc vest đen, đứng thành hàng ở cửa khách sạn đón khách, trong đó có cả vài trưởng đồn cảnh sát địa phương.

Cục trưởng công an 'vi hành' điều tra tội phạm

Từ ngày 23 đến 25/4/2001, Cục trưởng Công an thành phố Tùng Tư, ông Đặng Niên Quýnh, cải trang đi điều tra các vụ án liên quan đến băng đảng ở thị trấn Tân Giang Khẩu. Ông nhận được báo cáo về một số thế lực ác bá gây rối trật tự, làm hại người dân nhưng cảnh sát địa phương không hề can thiệp nên bí mật tìm hiểu.

Cái tên "Dương Lão Tam" thu hút sự chú ý đặc biệt của Cục trưởng Đặng vì rất nhiều người dân sợ hãi khi nhắc đến hắn. Trong ba ngày, ông đã đến thăm hơn 120 người dân, thu thập được hơn 60 manh mối về tội ác của Dũng. Ông quyết tâm bắt Dũng và đồng phạm.

Công an thành phố Tùng Tư nhanh chóng thành lập tổ chuyên án bí mật, sau một tháng nỗ lực đã khám phá ra những tội ác kinh hoàng của băng nhóm này.

Sáng 28/5, Dũng bị bắt khi đang điều trị bệnh gan tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Thực cũng bị tổ chuyên án bắt cùng lúc. Nhóm tội phạm này được xác định là tổ chức xã hội đen.

Khi công khai thông tin bắt giữ Dũng và Thực ở quảng trường thành phố Tùng Tư, khoảng 50.000 người dân tham dự, vỗ tay hoan hô, đồng thời liên tục cung cấp thêm manh mối cho cảnh sát.

Vương Thực (trái) cùng các đồng phạm trong băng nhóm bị áp giải ra trước công chúng. Ảnh: Sina

Theo điều tra, băng đảng của Dũng và Thực có hơn 30 thành viên. Từ năm 1990, nhóm này đã gây ra hơn 80 tội ác ở nhiều thành phố, bao gồm hai vụ cố ý giết người, hai vụ cố ý gây thương tích, 38 vụ gây rối trật tự, 9 vụ tống tiền, bức tử một người, tàng trữ súng đạn trái phép... Số tiền liên quan đến vụ án là hơn 8 triệu nhân dân tệ.

Mất 'kim bài miễn tử'

Giấy giám định tâm thần của Dũng trở thành rào cản lớn để đưa hắn ra tòa. Nếu không có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền hơn để lật ngược đánh giá này, vụ giết người của Dũng ở Vũ Hán sẽ không thể lật lại.

Sau 6 lần đến Công an tỉnh Hồ Bắc để báo cáo về vụ án giết người ở Vũ Hán của Dũng, Cục trưởng Đặng đã giành được quyền điều tra và quyền xét xử tại Tùng Tư, đồng thời yêu cầu giám định tâm thần lại đối với Dũng.

Ngày 25/7/2001, được Công an tỉnh Hồ Bắc ủy quyền, Bệnh viện Nhân dân Hồ Bắc và Bệnh viện Tâm thần Vũ Hán đã thành lập tổ giám định pháp y tâm thần chung. Họ kết luận rằng: khi gây án, Dũng có biểu hiện rối loạn nhân cách chống đối xã hội (không phải bệnh tâm thần); Dũng hoàn toàn có năng lực trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Không còn "kim bài miễn tử", Dũng khai ra động cơ giết ông Kiện. Theo đó, hắn thấy ông Kiện là phó giám đốc nhà máy quốc phòng, mỗi ngày có rất nhiều người đến thăm, trong khi phòng bệnh của hắn thì vắng lặng nên "thấy ngứa mắt". Dũng còn thấy ông Kiện mỗi ngày được truyền 4 bình dịch, hắn chỉ có một bình. Những điều này khiến tâm lý Dũng mất cân bằng, chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội khiến hắn nảy ý định giết người.

Thủ đoạn mua chuộc 'ô dù'

Theo phân tích của cảnh sát, băng nhóm của Dũng hoành hành nhiều năm mới bị tiêu diệt vì 3 lý do chính. Thứ nhất, Dũng có thủ đoạn rất tàn nhẫn và độc ác, nạn nhân không dám lên tiếng. Thứ hai, Thực có các mối quan hệ xã hội phức tạp và có bối cảnh nhất định. Mỗi khi thành viên băng đảng phạm tội, Thực sẽ sử dụng mối quan hệ và tiền bạc để dọn sạch hậu quả. Thứ ba, một số cảnh sát và quan chức địa phương làm "ô dù" cho thế lực xã hội đen.

Trong vụ tấn công tối 12/7/1997, Dũng tức giận chém hai người ở rạp chiếu phim vì "dám nhìn chằm chằm tao". Để giúp Dũng thoát tội, Thực tổ chức tiệc mời đồng đội cũ là Trần Lâm, Phó trưởng đồn cảnh sát thị trấn Tân Giang Khẩu. Sau đó, Lâm mượn hồ sơ vụ án từ kho lưu trữ và thiêu hủy. Để cảm ơn, Thực chi hơn 5.000 nhân dân tệ cải tạo nhà cho Lâm. Ngoài ra, Lâm còn mang theo súng tham gia một lần đòi nợ bằng bạo lực do Thực dẫn đầu.

Vào ngày Dũng giết người, Thực vội vã đến Vũ Hán "giải cứu". Nhờ quan hệ, anh ta làm quen với hai người đàn ông họ Quý và họ Cao ở xưởng sửa chữa ôtô thuộc Công ty Dịch vụ Lao động của Công an Vũ Hán. Thông qua Quý, Thực liên lạc với một người họ Chu, là nhân viên của Bệnh viện An Khang thuộc Công an Vũ Hán. Vài ngày trước khi Dũng được làm giám định, Thực truyền lời yêu cầu hắn "giả vờ cho giống một chút".

Theo điều tra, Thực đã chi khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 360 triệu đồng) để có được bản "giám định tâm thần" của Dũng.

Ngày 7/7/2001, Trần Lâm bị bắt. Cao, Chu và Quý cũng bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Công an Vũ Hán điều tra. Cả ba thừa nhận đã nhận lần lượt 2.000 nhân dân tệ, 3.000 nhân dân tệ và 70.000 nhân dân tệ tiền mặt từ Thực.

Tháng 8/2001, chính quyền bắt giữ 10 thành viên chủ chốt trong băng đảng của Dũng sau 3 tháng truy bắt tại nhiều địa phương.

Cuối năm 2001, TAND trung cấp thành phố Kinh Châu kết án tử hình Dũng, tước quyền chính trị suốt đời. Thực bị tuyên 10 năm tù, những kẻ còn lại bị kết án tù có thời hạn.

Dũng bị đưa ra pháp trường xử bắn vào ngày 6/6/2002.

Tuệ Anh (Theo Wuhan Evening News, Sina)