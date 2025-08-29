Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Hà NộiCục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga và 5 cán bộ dưới quyền bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng.

Ngày 29/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 người về tội Nhận hối lộ, gồm: Cục trưởng Trần Việt Nga và Trần Thị Thu Liễu (Phó phòng), Phùng Thị Thúy Hà (chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông); Nguyễn Thị Hải Hà (chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm); Nguyễn Thị Việt Hà và Trần Thị Lựu (cùng là chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm).

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Ảnh: VGP/HM

Trong số này, bà Nga, Liễu, Hà bị tạm giam. Những người còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn người bị khởi tố về tội Đưa hối lộ gồm: Đậu Thị Giang, 31 tuổi, trú Nghệ An; Nguyễn Thanh Uyên, Quách Thị Trà My và Trần Thị Quỳnh Trang cùng 33 tuổi, trú Hà Nội.

Nhà chức cũng khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của nhóm bị can tại Cục An toàn thực phẩm và các địa phương.

Việc khởi tố 9 người trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 13/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng cùng 4 cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, về tội Nhận hối lộ.

Thanh Lam