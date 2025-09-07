Cục Thống kê: Áp lực lạm phát vẫn chưa lớn

Dù giá vàng trong nước tháng 8 tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ số giá USD cao hơn 4,43%, lạm phát vẫn được đánh giá ổn định, theo Cục Thống kê.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước. So với cuối năm ngoái, CPI tăng 2,18% và cao hơn 3,24% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 3,25%, còn lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

Cơ quan thống kê cho rằng sự gia tăng chủ yếu đến từ giá thuê nhà, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, chi phí giáo dục khi học sinh, sinh viên trở lại trường và giá điện sinh hoạt tăng hơn 1% do nắng nóng kéo dài.

Trong khi vàng và USD biến động mạnh, chỉ số giá USD trong nước tháng 8 tăng 0,36% so với tháng 7; cao hơn 4,43% so với cùng kỳ và 3,67% so với cuối năm ngoái. Tính chung 8 tháng, chỉ số này tăng 3,45%. Với vàng, đà tăng mạnh hơn do nhu cầu tích trữ trong nước gia tăng khi nguồn cung hạn chế. Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng hơn 40%, lên trên 135 triệu đồng một lượng, duy trì mức chênh lệch khoảng 20 triệu đồng so với thế giới. Nguyên nhân được lý giải là giá quốc tế tăng vọt, kỳ vọng vàng vượt mốc 3.500 USD một ounce, cộng với việc Ngân hàng Nhà nước tạm dừng bán vàng SJC ra thị trường.

Người dân mua vàng ở TP HCM. Ành: Quỳnh Trần

Cục Thống kê nhận định, diễn biến CPI cho thấy áp lực lạm phát trước mắt vẫn chưa lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu vàng và USD tiếp tục leo thang, chi phí nhập khẩu có thể bị đẩy cao, từ đó gián tiếp tác động đến giá cả trong nước và tâm lý thị trường.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá biến động giá vàng là "rất đáng chú ý", đồng thời yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng găm hàng, thao túng và đội giá.

Thi Hà