Cục phó C03 làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Lạng SơnThượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 21/11, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ với thượng tá Tùng, 41 tuổi.

Thượng tá Tùng có thời gian dài công tác trong lực lượng công an, giữ nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại C03.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tùng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Tân giám đốc nói sẽ không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, sớm nắm bắt công việc tại địa phương.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 21/11. Ảnh: Linh Đan

Một ngày trước, Bộ trưởng Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Cù Quốc Thắng, 43 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, 48 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được điều động giữ chức Cục trưởng An ninh nội địa.

