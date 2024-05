Cục phó C03 làm Giám đốc Công an Lạng Sơn

Đại tá Vũ Như Hà, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định của Bộ trưởng Công an điều động ông Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được công bố sáng 13/5. Ông Hà đảm nhiệm cương vị mới thay ông Thái Hồng Công đã thôi chức vụ.

Đại tá Hà, 54 tuổi; trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm; cư trú huyện Nhà Bè, TP HCM. Trước khi làm Cục phó C03 từ tháng 12/2019, ông Hà từng là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP HCM.

Đại tá Vũ Như Hà khi làm Cục phó C03. Ảnh: CAND

Phát biểu nhận nhiệm vụ sáng nay, ông Hà hứa sẽ đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể và kế thừa truyền thống các thế hệ Công an Lạng Sơn nhiều năm qua để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Viết Tuân