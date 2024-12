Cục phó An ninh kinh tế làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Cục phó An ninh kinh tế Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.