Cục phó An ninh kinh tế làm Giám đốc Công an Quảng Bình

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, 54 tuổi, Cục phó Cục An ninh kinh tế được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Quảng Bình, từ ngày 1/6.

Sáng 31/5, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho đại tá Hợp.

Người tiền nhiệm của ông, đại tá Nguyễn Tiến Nam, được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp (trái) nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Quảng Bình. Ảnh: Trung Đức

Đại tá Hợp, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trước khi được bổ nhiệm đang giữ chức Cục phó Cục An ninh kinh tế. Ông đã trải qua nhiều vị trí trong lực lượng công an nhân dân, được đánh có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Hai tháng qua, vị trí giám đốc công an tại nhiều tỉnh có sự thay đổi nhân sự. Từ ngày 30/6, đại tá Trương Minh Đương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng thay đại tá Trần Minh Tiến được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Từ 30/4, đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Ninh Thuận làm Giám đốc Công an Khánh Hòa; đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Phó cục An ninh đối ngoại giữ chức Giám đốc Công an Ninh Thuận...

Hoàng Táo