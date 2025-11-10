Cúc họa mi Hà Nội vào mùa

Cúc hoạ mi được ví như loài hoa gọi đông về vì nở vào dịp tháng 11, 12 hàng năm, khi tiết trời dần chuyển lạnh.
Người dân trồng cúc vào tháng 5 đến tháng 6 hàng năm, tháng 11 thu hoạch. Năm nay thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn, ngập sâu buộc người trồng hoa phải thức đêm tát nước cứu vườn. Tuy nhiên, người làng Tây Tựu cho biết chỉ một số phần ruộng trên cao ra hoa đúng dịp.
Cúc hoạ mi được ví như loài hoa gọi đông về vì nở vào dịp tháng 11, 12 hàng năm, khi tiết trời dần chuyển lạnh.
Người dân trồng cúc vào tháng 5 đến tháng 6 hàng năm, tháng 11 thu hoạch. Năm nay thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn, ngập sâu buộc người trồng hoa phải thức đêm tát nước cứu vườn. Tuy nhiên, người làng Tây Tựu cho biết chỉ một số phần ruộng trên cao ra hoa đúng dịp.
Trong khu vườn 1.000 m2, ông Nguyễn Xuân Hoè ở xã Tân Lập căng giàn để cây cúc hoạ mi đứng thắng, không nghiêng đổ. "Đây là số luống hoa còn lại sau 5 đêm thức tát nước, cứu vườn trong đợt ngập lụt tháng 10 vừa qua", ông Hoè nói.
Trong khu vườn 1.000 m2, ông Nguyễn Xuân Hoè ở xã Tân Lập căng giàn để cây cúc hoạ mi đứng thắng, không nghiêng đổ. "Đây là số luống hoa còn lại sau 5 đêm thức tát nước, cứu vườn trong đợt ngập lụt tháng 10 vừa qua", ông Hoè nói.
Cách Tây Tựu 15 km, tại làng đào Nhật Tân, người dân trồng cúc đan xen vườn đào.
Thời điểm này, nhiều luống cúc đã nở, một số vẫn còn xanh nụ, trong khoảng một tháng tới sẽ nở hết. Ngày nắng, những luống cúc chưa thu hoạch vẫn cần tưới hai lần.
Cách Tây Tựu 15 km, tại làng đào Nhật Tân, người dân trồng cúc đan xen vườn đào.
Thời điểm này, nhiều luống cúc đã nở, một số vẫn còn xanh nụ, trong khoảng một tháng tới sẽ nở hết. Ngày nắng, những luống cúc chưa thu hoạch vẫn cần tưới hai lần.
Khi hoa nở, người dân dùng kéo, liềm cắt đứt phần gốc, bó thành từng bó lớn.
Khi hoa nở, người dân dùng kéo, liềm cắt đứt phần gốc, bó thành từng bó lớn.
Những bó cúc lớn được đưa từ vườn ra điểm tập kết để xử lý, ngâm nước chờ thương lái đến mua. Các năm trước diện tích cúc lớn, nhiều vườn cho thuê làm điểm chụp ảnh, năm nay cúc họa mi chết nhiều, đa số thu hoạch để bán.
Những bó cúc lớn được đưa từ vườn ra điểm tập kết để xử lý, ngâm nước chờ thương lái đến mua. Các năm trước diện tích cúc lớn, nhiều vườn cho thuê làm điểm chụp ảnh, năm nay cúc họa mi chết nhiều, đa số thu hoạch để bán.
Cúc hoạ mi khi lấy từ vườn về, ngâm nước khoảng 10 phút để sạch bùn đất.
Cúc hoạ mi khi lấy từ vườn về, ngâm nước khoảng 10 phút để sạch bùn đất.
Xử lý hoa gồm nhiều công đoạn gồm vặt tỉa lá khô, chia hoa thành bó nhỏ. Năm nay vườn cúc Bà Phong trong ngõ 264 Âu Cơ, phường Tây Hồ có 30 người làm công đoạn hái, bó cúc.
"Dự kiến sẽ thu hoạch xong vườn cúc trong 10-15 ngày", chủ vườn nói.
Xử lý hoa gồm nhiều công đoạn gồm vặt tỉa lá khô, chia hoa thành bó nhỏ. Năm nay vườn cúc Bà Phong trong ngõ 264 Âu Cơ, phường Tây Hồ có 30 người làm công đoạn hái, bó cúc.
"Dự kiến sẽ thu hoạch xong vườn cúc trong 10-15 ngày", chủ vườn nói.
Vườn cúc nhà anh Đỗ Mạnh Quyền có 5 người cùng làm, mỗi ngày thu hoạch 100 bó.
Vườn cúc nhà anh Đỗ Mạnh Quyền có 5 người cùng làm, mỗi ngày thu hoạch 100 bó.
Trong suốt quá trình bó, cúc cần được giữ ẩm bằng nhiều lớp chăn, vải ngâm nước. Các chủ vườn cho biết giá hoa năm nay tăng nhẹ, dao động 140.000-170.000 đồng mỗi bó.
Trong suốt quá trình bó, cúc cần được giữ ẩm bằng nhiều lớp chăn, vải ngâm nước. Các chủ vườn cho biết giá hoa năm nay tăng nhẹ, dao động 140.000-170.000 đồng mỗi bó.
Bích Phương