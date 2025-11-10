Cúc họa mi Hà Nội vào mùa

Cúc hoạ mi được ví như loài hoa gọi đông về vì nở vào dịp tháng 11, 12 hàng năm, khi tiết trời dần chuyển lạnh.

Người dân trồng cúc vào tháng 5 đến tháng 6 hàng năm, tháng 11 thu hoạch. Năm nay thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn, ngập sâu buộc người trồng hoa phải thức đêm tát nước cứu vườn. Tuy nhiên, người làng Tây Tựu cho biết chỉ một số phần ruộng trên cao ra hoa đúng dịp.