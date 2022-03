Cục Đường thủy: Tàu Phương Đông 05 không va chạm cồn cát

Qua kiểm tra độ sâu luồng tàu, vị trí tàu, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẳng định tàu Phương Đông 05 không va phải cồn cát, dẫn đến bị lật.

Sáng 1/3, ông Lê Minh Đạo, Phó cục trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), đã phản hồi trước nghi vấn tàu Phương Đông 05 hư hỏng nặng phần mũi tàu, có thể do va vào cồn cát dẫn đến lật làm 17 người chết.

Theo ông Đạo, ngay sau khi tàu Phương Đông 05 bị lật chiều 26/2, đơn vị quản lý luồng đã đo đạc. Mực nước tại vị trí khả năng tàu lật là 3,5 m. Mớn nước (đáy) của tàu là 0,75 m. "Ở độ sâu này, khả năng tàu va đập vào nền cát là không có. Đáy tàu còn cách nền hơn 2 m", ông Đạo nói.



Ngoài ra, theo báo cáo ban đầu, vị trí tàu gặp tai nạn nằm trong phạm vi luồng tàu, cho thấy khả năng con tàu không đi sai luồng. Luồng này rộng 60 m, độ sâu 3,5 m, có hệ thống phao báo hiệu đầy đủ. Sau tai nạn, con tàu trôi dạt tới bãi cạn cách đó khoảng 500 m.

Tàu Phương Đông 05 bị hư hỏng nặng phần mũi. Ảnh: Đắc Thành

Để phục vụ công tác điều tra tai nạn, lực lượng chức năng đang khảo sát, ghi nhận hiện trạng hệ thống phao, biển báo để xem xét có dấu hiệu va chạm hay không. Nguyên nhân tai nạn sẽ được cơ quan chức năng điều tra, kết luận.

Hiện nay hệ thống phao báo hiệu, biển báo trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm được Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền cho tỉnh Quảng Nam quản lý, bảo trì. Việc quản lý tàu xuất bến cũng do các đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam thực hiện. Công tác nạo vét luồng do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đảm nhận.

Trả lời về công tác nạo vét luồng, ông Lê Minh Đạo cho hay, năm 2021, đơn vị đã nạo vét với chiều dài 2 km, khối lượng gần 120.000 m3 bùn cát, đảm bảo giao thông luồng Cửa Đại đạt tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp II. Trước đó, năm 2017, luồng Hội An - Cù Lao Chàm đã được nạo vét.

Theo ông Đạo, hàng năm cơ quan này tổ chức khảo sát định kỳ các luồng, từ đó quyết định nạo vét để đảm bảo giao thông an toàn trên tuyến.

Vùng biển tàu Phương Đông gặp nạn. Ảnh: Đắc Thành

Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa cũng cho biết, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm là tuyến đường thủy nội địa quốc gia từ bờ ra đảo, thuộc vùng SB (vùng ven biển, cửa biển). Tàu hoạt động trên vùng này phải đảm bảo kỹ thuật theo quy chuẩn loại tàu SB. Trong đó có tàu cao tốc yêu cầu mui kín và tàu tốc độ thường mui hở đảm bảo theo quy chuẩn và phù hợp quy định quốc tế.

Tàu SB được hoạt động trong vùng nước có chiều cao sóng không quá 2,5 m, điều kiện gió không quá cấp 5, tàu chạy cách bờ không quá 12 hải lý.

Trước đó khoảng 14h ngày 26/2, ca nô Phương Đông 05 chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, 1 lái ca nô, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Cách bờ khoảng 3 km, ca nô lật làm 17 người chết, còn lại được cứu sống.

Đoàn Loan