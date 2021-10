Cục diện Ngoại hạng Anh thế nào nếu không VAR

Chelsea được hưởng lợi, còn Arsenal và Man Utd thua thiệt nếu VAR không can thiệp trong bảy vòng đã đấu ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea đang đứng đầu với 16 điểm. Nhưng theo phân tích của tờ Sun, họ sẽ có thêm hai điểm nếu trọng tài Anthony Taylor không nghe tư vấn của VAR rồi quyết định truất quyền thi đấu của Reece James và cho Liverpool hưởng phạt đền hôm 28/8.

Chelsea có thể thắng trên sân Liverpool nếu không có VAR. Ảnh: Reuters.

Trong thế giới không có VAR, Everton của Rafael Benitez sẽ đứng nhì bảng. Họ thua trên sân Leeds ngày 21/8 thay kiếm được trận hòa 2-2, nhưng thắng Man Utd cuối tuần qua nếu bàn ghi cuối trận của Yerry Mina không bị tước vì việt vị.

Tân binh Brentford sẽ đứng thứ ba nhờ đánh bại Liverpool 3-2, khi bàn thắng của Mohamed Salah không được công nhận bởi lỗi việt vị. Trong khi Liverpool, Arsenal mất hai điểm, Man Utd và Man City cũng ít hơn một điểm so với hiện tại nếu không có VAR.

So với mùa trước, tỷ lệ can thiệp của VAR đến quyết định của trọng tài giảm ở mùa này. Tổng cộng, VAR đã thay đổi 23 quyết định. So với 31 quyết định bị ảnh hưởng mùa trước, con số lần này giảm hơn 25%.

Đã có bảy bàn thắng bị hủy mùa này so với 10 ở cùng kỳ mùa trước, trong khi số phạt đền là 8 so với 10.

West Ham hưởng lợi nhiều nhất khi trọng tài đã thay đổi quyết định theo hướng có lợi cho họ ba lần, còn Newcastle đã bốn lần chịu thiệt ở những tình huống tương tự. Nhưng đau đớn nhất là Burnley. Nếu không bị thổi phạt đền ở trận gặp Arsenal hay bàn thắng trong thế việt vị của Chris Wood ở trận gặp Leicester được công nhận, đội bóng của HLV Sean Dyche sẽ không nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Thứ tự các đội nếu không có VAR

Đội Điểm Vị trí thay đổi Điểm thay đổi Chelsea 18 - +2 Everton 15 +3 +1 Brentford 14 +4 +2 Man City 13 -1 -1 Liverpool 13 -3 -2 Man Utd 13 -2 -1 Brighton 12 -1 -2 Tottenham 12 - - West Ham 11 - - Wolves 9 +2 - Watford 9 +4 +2 Aston Villa 8 -2 -2 Leicester 8 - - Arsenal 8 -3 -2 Leeds 8 +1 +2 Crystal Palace 7 -2 - Burnley 6 +1 +3 Newcastle 5 +1 +2 Southampton 5 -2 +1 Norwich 1 - -

Duy Đoàn (theo Sun)