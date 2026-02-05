Cục CSGT: Tổ công tác ở Thái Nguyên làm nhiệm vụ 'đúng quy định'

Đối chiếu hiện trường, hình ảnh và video ghi nhận vụ tai nạn trên quốc lộ 1B làm trung tá cảnh sát tử vong, Cục CSGT khẳng định tổ công tác đã làm "đúng quy định".

Ngày 6/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết việc kiểm soát tại một điểm trên quốc lộ 1B của tổ công tác CSGT được thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng, không vật cản che khuất tầm nhìn. Đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành hai chiều đường, mỗi bên hai làn đường (mỗi làn rộng 3,5 m), có lề đường.

Ôtô tuần tra kiểm soát của CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt hai chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ. CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải, thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác, theo Cục CSGT.

Video từ camera hành trình của một xe đi phía sau xe ben gây tai nạn cũng cho thấy đường rộng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định, đại diện Cục CSGT cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 5/2. Ảnh: CACC

Theo quy định của Bộ trưởng Công an về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, việc kiểm soát tại một điểm trên đường, tại Trạm CSGT được thực hiện theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền ban hành. CSGT dừng phương tiện, kiểm soát, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

Về vị trí, CSGT lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn. Khi tổ chức kiểm soát tại một điểm trên đường, hoặc tại trạm, CSGT phải sử dụng camera được trang bị để ghi hình hoạt động kiểm soát của Tổ công tác. Nếu kiểm soát vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và bảo đảm đủ ánh sáng.

Trước đó khoảng 11h30, trên quốc lộ 1B đoạn qua phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, trung tá Lao Hoàng Hải, 43 tuổi, tổ trưởng tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại kiểm tra hành chính. Trong lúc làm việc, trung tá Hải bị xe ben biển Thái Nguyên do lái xe là Trần Đức Vũ, 23 tuổi, trú tại Thái Nguyên, cầm lái tông trúng, tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải nguy kịch.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Bước đầu, Cục CSGT cho biết tài xế xe ben không kiểm soát tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng mà đánh lái sang phải gây mất an toàn.

Việt An