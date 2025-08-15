Cục CSGT: Đỗ sát hạch là đủ điều kiện lái xe

Chỉ cần thi đỗ sát hạch và cấp đổi giấp phép lái xe thành công trên hệ thống là người dân có đủ điều kiện để lái xe trên đường, theo Cục CSGT.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), hiện số lượng giấy phép lái xe bản cứng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, do đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định.

Để tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, Cục CSGT cho biết các trường hợp thi sát hạch giấy phép lái xe đạt yêu cầu là đủ điều kiện để điều khiển phương tiện trên đường.

Trường hợp đã hoàn tất thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống, người dân cũng được phép lái xe trên đường.

Chỉ cần đỗ sát hạch là đủ điều kiện lái xe. Ảnh: CACC

Cục CSGT yêu cầu cảnh sát giao thông kiểm soát giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, không được đòi hỏi giấy phép lái xe bản cứng.

Người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số giấy phép lái xe (nếu có), hoặc số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp).

Trường hợp cảnh sát giao thông không chấp nhận việc kiểm tra giấy phép lái xe trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi buộc phải có giấy phép lái xe bản cứng, người dân có thể phản ánh lên Cục CSGT để được hỗ trợ giải quyết.

Việt An