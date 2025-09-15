Cục CSGT đề xuất không trồng cây xanh ở dải phân cách cao tốc

Cục CSGT kiến nghị bỏ cây xanh ở dải phân cách cao tốc, chỉ dùng lưới chống chói, sau vụ tai nạn liên hoàn liên quan xe bồn tưới cây trên tuyến Pháp Vân - Ninh Bình.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng cây xanh trồng giữa cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khi xe chuyên dụng phải đi làn sát tim đường để tưới cây, dễ phát sinh va chạm. Cục đề xuất các tuyến cao tốc chỉ nên sử dụng lưới chống chói; còn hàng cây hai bên đường cần trồng cách xa để tránh nguy hiểm khi mưa bão làm cây đổ gãy.

Hiện nhiều tuyến cao tốc ở Việt Nam vẫn trồng cây xanh ở dải phân cách để chắn sáng, tạo cảnh quan. Tuy nhiên, với các tuyến đưa vào khai thác gần đây, xu hướng chủ yếu là lắp lưới chống chói. Giải pháp này giúp giảm nguy cơ tai nạn do xe bảo dưỡng, hạn chế rủi ro cây đổ khi mưa bão và cũng được nhiều nước áp dụng để bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí duy tu.

Lưới chống lóa hay lưới chắn sáng được lắp đặt trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 15/9, tại cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe limousine chạy hơn 90 km/h đã tông vào xe bồn tưới cây giữa dải phân cách, khiến xe này lật nghiêng. Một xe khách 45 chỗ chở người nước ngoài phải đánh lái xuống đường gom, còn một xe bán tải không kịp phanh đâm tiếp vào limousine. Tai nạn khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó một người nguy kịch.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe không chú ý quan sát, không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn. Cục CSGT cũng đang xem xét việc xe bồn tưới cây đi ở làn số 1 có thực hiện cảnh báo an toàn đúng quy định hay không.

Việt An