Cục CSGT bác thông tin tăng mức phạt nồng độ cồn

Ngày 30/1, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt về nồng độ cồn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), gần đây mạng xã hội xuất hiện bài viết liên quan Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Bài viết nêu mức phạt nồng độ cồn đối với phương tiện sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng đã thông tin.

Cảnh sát giao thông dừng một xe có dấu hiệu quá tải trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Chính

Theo Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa quá 0,25 mg/lít khí thở thì bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Trường hợp vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở thì bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc quá 0,4 mg/lít khí thở thì bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4-10 điểm giấy phép lái xe, tước giấy phép từ 22 đến 24 tháng.

Với người điều khiển xe máy, mức phạt vi phạm nồng độ cồn từ 2 đến 10 triệu đồng, bị trừ 4-10 điểm giấy phép lái xe, tước giấy phép từ 22 đến 24 tháng. Với người đi xe đạp, mức phạt từ 100 đến 600 nghìn đồng.

Việt An